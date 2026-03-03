Podcast
Estrenará Gerardo Naranjo 'El yerno' el próximo 1 de mayo

La película del cineasta mexicano retratará los claroscuros del llamado 'gran sueño mexicano', entendido como el deseo de triunfar a cualquier costo

  • 03
  • Marzo
    2026

La nueva película del director mexicano, ‘El yerno’, La nueva película del director mexicano Gerardo Naranjo llegará este próximo 1 de mayo a las casas de todos a través de Netflix.

La cinta estará protagonizada por Adrián Vázquez y escrita y producida por el estadounidense James Schamus, en colaboración con la productora Fábula, fundada por los hermanos Pablo Larraín y Juan de Dios Larraín.

En esta entrega, Vázquez dará vida a José Sánchez, un personaje ficticio que, tras fracasar en los negocios, adopta la identidad de un temido operador político apodado “El Serpiente”.

A través de su historia, la película retratará los claroscuros del llamado “gran sueño mexicano”, entendido como el deseo de triunfar a cualquier costo.

De acuerdo con el propio Naranjo, la película explora la traición como una práctica generalizada y la definió como una provocación para analizar una realidad “ridícula y contradictoria”.

Por su parte, Schamus —quien trabajó en la miniserie "Somos" junto a la escritora Fernanda Melchor— describió el proyecto como una aventura “absurda y desquiciada” que se traduce en una tragicomedia.

El elenco lo completan Jero Medina, Verónica Bravo y el dramaturgo David Gaitán, entre otros intérpretes mexicanos.

 Gerardo Naranjo es conocido por trabajos como la serie "Narcos" y el filme "Miss Bala".


