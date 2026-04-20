Tirador que mató a 8 niños tenía antecedentes por armas

El hombre que asesinó a ocho niños en Luisiana, Estados Unidos, siete de ellos sus propios hijos, ya contaba con antecedentes penales por uso ilegal de armas, informaron este lunes autoridades y medios locales sobre el tiroteo más mortífero en el país desde 2024.

El agresor, identificado como Shamar Elkins, de 31 años, se había declarado culpable en 2019 por un cargo relacionado con el uso ilegal de armas de fuego en la Corte de Distrito de Caddo, en la ciudad de Shreveport, donde ocurrió la tragedia.

Un historial que encendía alertas

De acuerdo con reportes policiales, Elkins fue arrestado tras disparar en múltiples ocasiones contra un automóvil cerca de una escuela mientras había menores presentes.

Aunque enfrentó dos cargos, solo se declaró culpable de uno y recibió libertad condicional por 18 meses.

Según autoridades locales, esta condena probablemente le impedía poseer armas de fuego de manera legal, lo que abre cuestionamientos sobre cómo obtuvo el arma utilizada en el ataque.

El tiroteo ocurrió el domingo en Shreveport, una ciudad de casi 200 mil habitantes en el estado de Luisiana. El agresor fue abatido por la policía tras una persecución que se extendió hasta una localidad cercana.

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Las autoridades confirmaron que las víctimas mortales fueron ocho niños y adolescentes de entre uno y 14 años. Siete de ellos eran hijos del atacante.

Además, dos mujeres adultas resultaron heridas, una de ellas en estado grave.

Tras cometer el ataque, Elkins robó un vehículo para huir, lo que derivó en una persecución policial que concluyó cuando los oficiales le dispararon fatalmente.

El caso ha sido catalogado como un posible “altercado doméstico”, aunque las autoridades continúan investigando los motivos detrás del crimen.

Antecedentes militares y posibles problemas mentales

El Ejército de Estados Unidos confirmó que Elkins formó parte de la Guardia Nacional de Luisiana entre 2013 y 2020, donde se desempeñó como especialista en sistemas de apoyo de señales y apoyo de fuego.

Familiares citados por medios estadounidenses señalaron que el agresor tenía problemas de salud mental y había manifestado pensamientos suicidas en el pasado.

Con este hecho, Estados Unidos suma al menos 115 tiroteos masivos en lo que va del año, según datos de la organización Gun Violence Archive, que documenta incidentes con armas de fuego en el país.

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