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Muere Hilde Lara, fundador y vocalista de Grupo Yndio

La noticia fue confirmada por su hija Gabriela Lara mediante redes sociales, donde destacó el legado artístico del cantante y el impacto de canciones

  • 27
  • Mayo
    2026

Hilde Lara, fundador y vocalista de Grupo Yndio, falleció este miércoles 27 de mayo de 2026, según confirmó su hija Gabriela Lara a través de redes sociales.

La noticia provocó una ola de reacciones entre seguidores, músicos y figuras del espectáculo que recordaron el legado del intérprete sonorense, reconocido por éxitos que marcaron a distintas generaciones en México y Estados Unidos.

En el mensaje compartido por su hija, Gabriela Lara destacó la pasión y entrega con la que el cantante construyó su trayectoria artística.

“Durante toda su vida entregó su alma en cada canción, en cada escenario y en cada palabra. Su voz acompañó historias, sentimientos, recuerdos y momentos importantes de muchísimas personas”, escribió.

Añadió que, aunque físicamente ya no estará presente, su legado permanecerá vivo a través de su música.

“Y aunque hoy físicamente ya no está con nosotros, su voz seguirá viva para siempre”, expresó.

Una voz que marcó a la música romántica

Originario de Hermosillo, Sonora, Hilde Lara alcanzó notoriedad como fundador de Grupo Yndio, agrupación que se convirtió en referente de la balada romántica y la música grupera durante las décadas de los setenta y ochenta.

Temas como “Dame un beso y dime adiós” lograron consolidarse como clásicos del repertorio romántico mexicano y permanecieron durante años en estaciones de radio, serenatas y celebraciones familiares.

Con el paso del tiempo, Grupo Yndio mantuvo una base sólida de seguidores gracias a canciones cargadas de nostalgia y desamor que trascendieron generaciones.

Enfrentó problemas de salud desde 2023

Hasta el momento, la familia no ha informado oficialmente las causas del fallecimiento, sin embargo trascendió que el cantante enfrentaba complicaciones derivadas del cáncer que le fue diagnosticado en 2023.

Durante los últimos meses, Hilde Lara compartió con sus seguidores distintos mensajes relacionados con su tratamiento y proceso de recuperación, manteniendo contacto constante con el público que siguió su carrera durante décadas.

En su mensaje de despedida, Gabriela Lara recordó a su padre como un hombre fuerte y apasionado.

“Mi padre dedicó su vida a cantarle al amor, a las emociones y a los sentimientos que unen a las personas”, escribió.

También agradeció las muestras de cariño, llamadas, mensajes y oraciones que ha recibido la familia tras darse a conocer la noticia.

Tras confirmarse el deceso, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida para el cantante sonorense. Seguidores de Grupo Yndio recordaron el impacto emocional de sus canciones y la influencia que tuvieron en la música popular mexicana.

La muerte de Hilde Lara ocurre apenas dos años después de que se hiciera público su diagnóstico médico, etapa en la que el artista continuó cercano a sus seguidores pese a las dificultades de salud.

Con su partida, la música romántica mexicana pierde a una de las voces que acompañó historias de amor, nostalgia y desamor durante más de cuatro décadas.


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