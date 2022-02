Adele y Billie Eilish triunfan en los Brits 2022

Los premios más importantes de la industria musical británica celebraron a sus más grande iconos

Adele, Ed Sheeran y más artistas encendieron los BRIT Awards 2022, gala que había nominado a BTS en una de sus categorías. Grupo de Corea del Sur tentaba su primera estatuilla en los premios musicales británicos. Aquí te contamos qué pasó en la gala y quién ganó como mejor grupo internacional.

Álbum del año

Los BRIT Awards cierran con el premio de álbum del año para Adele y su disco '30'. La intérprete dedicó el trofeo a su hijo, quien "ha sido tan paciente en los últimos dos años".

Adele resaltó el carácter personal de las canciones en el álbum que marcó su regreso a la música en 2021.

Compositor del año

Ed Sheeran, autor de hits como "Thinking out loud" y "Shape of you", recibe el premio al compositor del año por los BRIT Awards 2022.

Durante el 2021, el cantante regresó a la música con el álbum '=' después de estar en hiatus por dos años.

Artista del año

Y uno de los premios mayores de los BRIT Awards 2022 va para Adele, una de las vocalistas más exitosas del Reino Unido. Es su segundo trofeo de la noche.

Mejor artista nuevo

El público en el O2 Arena ovacionó a Little Simz, rapera de 27 años, ganadora del premio a mejor artista nuevo de los BRIT Awards. La artista subió con su madre al escenario para recoger el trofeo y dedicárselo.

Artista internacional del año

Billie Eilish fue nombrada como la mejor artista internacional en los BRIT Awards 2022. La cantante y compositora no pudo asistir en persona al evento pero agradeció a los fans a través de un video.

Canción internacional del año

En esta edición de los BRIT Awards, la estatuilla para la mejor canción internacional es entregada a Olivia Rodrigo por el tema "Good 4 you".

Adele se consolidó como la gran triunfadora de la gala tras alzarse con los mayores galardones de la noche y triunfar con su interpretación de 'I drink wine'

'HOY'

CULTURA ASIÁTICABTS y BRIT Awards 2022: lista de ganadores y los mejores momentos de la premiaciónBTS no pudo conseguir el primer BRIT Award de su carrera. Conoce quiénes fueron los ganadores del evento musical celebrado en Londres. Es la segunda nominación que recibe BTS en la ceremonia musical del Reino Unido. Foto: composición La República/Brit Awards/ BIGHIT Cultura Asiática LR

LRTendenciasmesadigital@glr.pe

08 Feb 2022 Actualizado el 08 de Febrero 2022 | 17:25 h Actores de Estamos muertos hablaron con La República sobre su éxito mundial, posible temporada 2 y más

Lista completa de nominados a los Óscar 2022

Adele, Ed Sheeran y más artistas encendieron los BRIT Awards 2022, gala que había nominado a BTS en una de sus categorías. Grupo de Corea del Sur tentaba su primera estatuilla en los premios musicales británicos. Aquí te contamos qué pasó en la gala y quién ganó como mejor grupo internacional.

PUEDES VER: BTS, calendario febrero del 2022: lista de actividades y eventos de Bangtan LIVE STREAM: the En Vivo: BRIT Awards 2022 en vivo17:208/2/2022Álbum del año LIVE STREAM: the BRITS En Vivo: BRIT Awards 2022 en vivo17:208/2/2022Álbum del año

Los BRIT Awards cierran con el premio de álbum del año para Adele y su disco '30'. La intérprete dedicó el trofeo a su hijo, quien "ha sido tan paciente en los últimos dos años".

Adele resaltó el caracter personal de las canciones en el álbum que marcó su regreso a la música en 2021.

17:048/2/2022Compositor del año

Ed Sheeran, autor de hits como "Thinking out loud" y "Shape of you", recibe el premio al compositor del año por los BRIT Awards 2022.

Durante el 2021, el cantante regresó a la música con el álbum '=' después de estar en hiatus por dos años.

16:548/2/2022Artista del año

Y uno de los premios mayores de los BRIT Awards 2022 va para Adele, una de las vocalistas más exitosas del Reino Unido. Es su segundo trofeo de la noche.

16:498/2/2022Grupo internacional del año

Una de las últimas categorías de la gala. Este año, el trofeo para grupo internacional en los BRIT Awards va para Bruno Mars, Anderson .Paak y Silk Sonic. Esta era la única sección en la que BTS estaba nominado.

Los intérpretes de "Smoking out the window" enviaron video de agradecimiento.

16:358/2/2022Mejor acto musical de hip hop, rap o grime

Dave es el artista ganador del estilo hip hop, rap o grime. En esta categoría competía con AJ Tracey, Central Cee, Ghetts y Little Simz.

16:298/2/2022Adele en el escenario

El número musical más esperado de la noche. Adele interpreta "I drink wine" en los BRIT Awards.

16:238/2/2022Mejor artista nuevo

El público en el O2 Arena ovacionó a Little Simz, rapera de 27 años, ganadora del premio a mejor artista nuevo de los BRIT Awards. La artista subió con su madre al escenario para recoger el trofeo y dedicárselo.