Zendaya y Sydney Sweeney deslumbran en premiere de Euphoria

Zendaya y Sydney Sweeney acapararon todas las miradas durante el estreno de la tercera temporada de Euphoria, celebrado la noche del 7 de abril en el TCL Chinese Theatre, donde el elenco completo se dio cita en una alfombra roja que combinó glamour, expectativa y atención mediática.

Para los fanáticos de la serie, ver juntas a las protagonistas junto a Jacob Elordi fue uno de los momentos más esperados. Lejos de cualquier tensión, los tres actores posaron ante decenas de fotógrafos en un ambiente festivo que confirmó la relevancia del fenómeno televisivo.

Zendaya, quien interpreta a Rue Bennett, apostó por un sofisticado vestido negro de Ashi Studio con cuello halter y espalda descubierta, acompañado de un peinado efecto mojado y maquillaje intenso que reforzó su imagen elegante y poderosa.

Por su parte, Sydney Sweeney, quien da vida a Cassie Howard, optó por un look completamente distinto: un vestido blanco vintage de Pierre Cardin con drapeados, capa y detalles brillantes en la cintura, evocando un estilo romántico y casi nupcial que no pasó desapercibido.

El contraste entre ambos atuendos generó comparaciones inmediatas en redes sociales y entre los asistentes, en lo que muchos calificaron como un “empate” en la competencia por el mejor look de la noche.

Reencuentro del elenco y ambiente sin tensiones

El evento reunió también a figuras como Hunter Schafer, Alexa Demie, Maude Apatow, además de Marshawn Lynch y Trisha Paytas. También asistió el creador de la serie, Sam Levinson, junto al productor ejecutivo Drake.

Las imágenes del evento mostraron un ambiente relajado, con risas, fotografías grupales y buena interacción entre los actores, lo que pareció disipar los rumores de supuestas tensiones entre Zendaya y Sweeney que circularon desde finales de 2025.

Las especulaciones sobre una posible rivalidad surgieron meses atrás, cuando reportes señalaban diferencias personales y profesionales entre ambas actrices, incluyendo versiones sobre desacuerdos en promociones y supuestos roces en el set.

Sin embargo, dichas versiones fueron desmentidas por fuentes cercanas a la producción, que atribuyeron los rumores a exageraciones mediáticas y estrategias de promoción previas al estreno.

Incluso un video detrás de cámaras difundido en marzo, en el que Sweeney no aparecía junto a sus compañeras, fue aclarado como una coincidencia durante el rodaje y no como evidencia de conflicto.

Lo que viene en la nueva temporada

De acuerdo con declaraciones previas de Levinson, la nueva entrega de la serie seguirá a Rue en una etapa distinta de su vida, incluso fuera de Estados Unidos, mientras continúa su lucha contra la adicción.

En paralelo, la historia de Cassie tomará un giro importante en su vida personal, con una narrativa que promete mayor intensidad emocional.

La tercera temporada de Euphoria se estrenará el próximo 12 de abril de 2026 en HBO y, según versiones de la producción, podría marcar el cierre definitivo de la exitosa serie.

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