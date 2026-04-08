Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_2026_04_08_T072639_341_562e26a8ac
Escena

Zendaya y Sydney Sweeney deslumbran en premiere de Euphoria

Zendaya, quien interpreta a Rue Bennett, apostó por un sofisticado vestido negro de Ashi Studio con cuello halter y espalda descubierta

  • 08
  • Abril
    2026

Zendaya y Sydney Sweeney acapararon todas las miradas durante el estreno de la tercera temporada de Euphoria, celebrado la noche del 7 de abril en el TCL Chinese Theatre, donde el elenco completo se dio cita en una alfombra roja que combinó glamour, expectativa y atención mediática.

Para los fanáticos de la serie, ver juntas a las protagonistas junto a Jacob Elordi fue uno de los momentos más esperados. Lejos de cualquier tensión, los tres actores posaron ante decenas de fotógrafos en un ambiente festivo que confirmó la relevancia del fenómeno televisivo.

Zendaya, quien interpreta a Rue Bennett, apostó por un sofisticado vestido negro de Ashi Studio con cuello halter y espalda descubierta, acompañado de un peinado efecto mojado y maquillaje intenso que reforzó su imagen elegante y poderosa.

HFWhczDbEAAb1QF.jfif

Por su parte, Sydney Sweeney, quien da vida a Cassie Howard, optó por un look completamente distinto: un vestido blanco vintage de Pierre Cardin con drapeados, capa y detalles brillantes en la cintura, evocando un estilo romántico y casi nupcial que no pasó desapercibido.

El contraste entre ambos atuendos generó comparaciones inmediatas en redes sociales y entre los asistentes, en lo que muchos calificaron como un “empate” en la competencia por el mejor look de la noche.

rg.JPG

Reencuentro del elenco y ambiente sin tensiones

El evento reunió también a figuras como Hunter Schafer, Alexa Demie, Maude Apatow, además de Marshawn Lynch y Trisha Paytas. También asistió el creador de la serie, Sam Levinson, junto al productor ejecutivo Drake.

HFWV5zqXEAACV60.jfif

Las imágenes del evento mostraron un ambiente relajado, con risas, fotografías grupales y buena interacción entre los actores, lo que pareció disipar los rumores de supuestas tensiones entre Zendaya y Sweeney que circularon desde finales de 2025.

Las especulaciones sobre una posible rivalidad surgieron meses atrás, cuando reportes señalaban diferencias personales y profesionales entre ambas actrices, incluyendo versiones sobre desacuerdos en promociones y supuestos roces en el set.

Sin embargo, dichas versiones fueron desmentidas por fuentes cercanas a la producción, que atribuyeron los rumores a exageraciones mediáticas y estrategias de promoción previas al estreno.

HFWVsQjXIAAv9GP.jfif

Incluso un video detrás de cámaras difundido en marzo, en el que Sweeney no aparecía junto a sus compañeras, fue aclarado como una coincidencia durante el rodaje y no como evidencia de conflicto.

Lo que viene en la nueva temporada

De acuerdo con declaraciones previas de Levinson, la nueva entrega de la serie seguirá a Rue en una etapa distinta de su vida, incluso fuera de Estados Unidos, mientras continúa su lucha contra la adicción.

En paralelo, la historia de Cassie tomará un giro importante en su vida personal, con una narrativa que promete mayor intensidad emocional.

La tercera temporada de Euphoria se estrenará el próximo 12 de abril de 2026 en HBO y, según versiones de la producción, podría marcar el cierre definitivo de la exitosa serie.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_wednesday_tercera_temporada_e68bf111f2
Anuncian tres nuevos nombres para tercera parte de 'Wednesday'
EH_DOS_FOTOS_77_9c3d11e609
Regresa Jessica Lange a ‘American Horror Story 13’
PLANTILLAS_WEB_EH_INFO_7_4_648310053d
'The Drama' debuta en EUA con más de 6 millones en taquilla
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_educacion_infraestructura_915fe81c62
'Está controlado'. Descarta Sheinbaum mayor daño por incendio
escena_wednesday_tercera_temporada_e68bf111f2
Anuncian tres nuevos nombres para tercera parte de 'Wednesday'
nl_samuel_asia_503edf46ae
NL cierra gira por Asia con inversión de $120 billones de dólares
publicidad

Más Vistas

viajes_832f53c6a3
Engañan a regios con paquetes turísticos ‘fantasma’
rewg_28da81e053
Muere Melchor Peredo, ícono del muralismo mexicano
EH_DOS_FOTOS_81_2c7840a351
Denuncia Pemex a empleada por millonaria fiesta de XV en Tabasco
publicidad
×