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Resalta presidenta diálogo con BlackRock sobre inversiones

Claudia Sheinbaum sostuvo reunión con Larry Fink, de BlackRock, donde destacó el interés del fondo por invertir en México. Analizaron proyectos y digitalización

  • 08
  • Abril
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con Larry Fink, director del fondo de inversión BlackRock, en la que abordaron el panorama económico internacional y las oportunidades de inversión en México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó el encuentro como positivo y destacó el interés del fondo por continuar participando en proyectos dentro del país.

“Fue una larga charla, estuvimos más de una hora platicando y muy positivo frente a México”, afirmó Sheinbaum.

Un gigante financiero con presencia en el país

Sheinbaum subrayó que BlackRock es el fondo de inversión más grande del mundo y explicó que su principal fuente de financiamiento proviene de fondos de retiro globales.

“BlackRock es el fondo de inversión más grande del mundo… su fuente de financiamiento son los fondos de retiro, lo que aquí llamamos Afores”, explicó.

Detalló que la firma ya tiene una participación activa en distintos sectores en México, financiando tanto proyectos privados como esquemas de concesión.

Energía, puertos y proyectos estratégicos

Entre las inversiones destacadas, mencionó la participación del fondo en infraestructura energética y logística.

BlackRock ha adquirido participación en plantas de generación eléctrica que operaban bajo contratos de producción independiente, además de mantener inversiones en el puerto de Manzanillo en alianza con grupos privados.

“Tienen presencia en México en muchas áreas y financian proyectos privados y proyectos de concesiones”, señaló.

Durante el encuentro también se discutieron los llamados proyectos mixtos, en los que participan tanto el sector público como el privado, así como el impulso a la digitalización de la economía mexicana.

La jefa del Ejecutivo indicó que estos temas forman parte de la estrategia para detonar el crecimiento económico y aprovechar el contexto internacional.

De acuerdo con la mandataria, Larry Fink expresó que México tiene una “gran oportunidad” en el escenario global, especialmente por su integración comercial con América del Norte.

En ese sentido, destacó la relevancia del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá como un factor clave para atraer inversiones.

“Ellos ven grandes oportunidades… nos mencionaron también la importancia del tratado comercial”, apuntó.

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Sheinbaum también informó que recientemente fueron aprobadas en el Senado dos leyes clave para facilitar el desarrollo de proyectos mixtos, lo que permitirá acelerar inversiones en infraestructura.

“Hay que acelerar las inversiones de infraestructura que tenemos programadas”, sostuvo.

Aunque no se concretaron compromisos específicos durante la reunión, la titular del Poder Ejecutivo Federal dejó claro que el interés del fondo por invertir en México se mantiene vigente.

“No quedamos en nada en particular, pero siguen muy interesados en seguir invirtiendo”, dijo.


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