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Nuevo León

Comienzan arborización de circuitos lineales en av Morones Prieto

Raúl Lozano resaltó que con esta visión se recuperan espacios públicos para la ciudadanía, mientras avanzan en la transformación previo al Mundial 2026

  • 08
  • Abril
    2026

Como parte de los esfuerzos para fortalecer la infraestructura verde en la zona metropolitana, la Secretaría de Medio Ambiente comenzó con la arborización de circuitos lineales sobre la avenida Morones Prieto.

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El titular de la dependencia, Raúl Lozano Caballero, resaltó que con esta visión se recuperan espacios públicos para la ciudadanía, mientras avanzan en la transformación ambiental de la entidad rumbo al Mundial 2026.

“Estamos construyendo una nueva visión ambiental para nuestro estado, donde no solo plantamos árboles, sino que recuperamos espacios, mejoramos la calidad de vida y hacemos corresponsable a toda la sociedad en el cuidado de nuestro entorno. Así Nuevo León se pone nuevo desde sus principales avenidas, recuperando espacios públicos para las personas", señaló. 

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Este proyecto contempla más de 600 metros entre las calles León Guzmán y Chiapas, a la altura de la colonia Nuevo Repueblo, del municipio de Monterrey.

Entre las especies seleccionadas destacan el olmo, anacahuita, sabino y palo blanco; con diámetros de entre dos a cuatro pulgadas.

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Su objetivo enfatiza la ampliación y consolidación de las áreas verdes en la ciudad mediante la creación de bosques urbanos, para contribuir con la mejora en la calidad del aire, disminuir la sensación de calor en general, además de generar espacios saludables para la ciudadanía.

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Esta iniciativa forma parte del subprograma Bosques Urbanos de Bosques Ciudadanos, misma que cumplió con la meta de un millón de árboles plantado en la entidad.


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