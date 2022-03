Adexe y Nau listos para su Atrévete Tour en Monterrey

Más maduros física, mental y musicalmente es como los hermanos Adexe y Nau llegarán a México con su gira Atrévete Tour, que el 1 de abril tendrá una parada en la Arena Monterrey.

El dueto español regresa al país tras algunos años de ausencia para presentar sus nuevas canciones en un show que, según prometieron, encantará a sus fanáticas.

"Estamos bastante emocionados porque vamos a volver a México, vamos a volver a nuestra segunda casa, a la que hace algún tiempo no hemos podido ir por la situación que estamos viviendo ahora mismo", dijo Adexe en entrevista desde Las Canarias.

Para el dueto, la pandemia fue una etapa de crecimiento en todos los sentidos, y gracias a ella dieron un giro en sus carreras, pasando de cantar covers a interpretar sus propias composiciones.

"La pandemia nos ha dejado más acercamiento (con las fans), aunque es un acercamiento virtual, pero sobre todo nos dejó un crecimiento físico y mental, porque empezamos a componer en cuarentena y a partir de ahí no hemos parado", indicó Adexe.

Nau destacó que en esta nueva gira, Atrévete Tour, serán ellos en estado puro, interpretando la música de su nueva etapa, más adulta y madura, sin olvidar y dejar de lado sus grandes éxitos.

"Yo agradezco este cambio porque a mí me gustan mucho más las canciones que estamos haciendo ahora".



"El estilo que estamos cogiendo ahora, porque ya no es sólo pop, ya no es sólo reggaetón, estamos incursionando en muchos géneros y es algo que a mí me encanta", afirmó Adexe.