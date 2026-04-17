Zayn Malik es hospitalizado en lanzamiento de su disco ‘Konnakol’

El cantante británico Zayn Malik, exintegrante de One Direction, preocupó a sus seguidores tras revelar que fue hospitalizado en medio del estreno de su nuevo álbum, Konnakol.

A través de sus redes sociales, el artista confirmó que atraviesa un proceso de recuperación luego de una semana complicada, aunque no detalló la causa de su hospitalización.

“A mis fans… ha sido una semana larga y todavía me estoy recuperando inesperadamente”, compartió.

El cantante también lamentó no poder cumplir con compromisos recientes, lo que apunta a posibles cancelaciones o ajustes en la promoción del disco.

Agradece al personal médico

Malik aprovechó su mensaje para reconocer al equipo médico que lo ha atendido, mencionando a doctores, enfermeras y especialistas, incluidos cardiólogos, aunque sin especificar si su condición está relacionada con ese ámbito.

Hasta ahora, no existe un parte médico oficial ni detalles sobre la gravedad de su estado de salud.

Konnakol marca el regreso musical del artista tras Room Under the Stairs (2024), consolidando una nueva etapa en su carrera como solista.

El lanzamiento forma parte de una gira internacional que contempla presentaciones en varias ciudades, incluida la Ciudad de México, aunque por ahora no se ha confirmado si su estado de salud afectará las fechas programadas.

El anuncio ha generado una ola de mensajes de apoyo por parte de fans, quienes se mantienen atentos a la evolución del cantante.

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