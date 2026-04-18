Scorpions cancela gira en India por problemas médicos

La legendaria banda alemana Scorpions canceló de última hora su gira "Coming Home" por la India, una serie de conciertos que formaba parte de la celebración por sus 60 años de trayectoria y que estaba programada para arrancar este fin de semana.

La decisión fue confirmada por la organización a través de un comunicado, en el que se informó que la cancelación responde a “circunstancias médicas imprevistas” que afectan a integrantes del grupo, sin que hasta el momento se hayan detallado los padecimientos específicos.

Cancelación a menos de 24 horas del primer concierto

El anuncio tomó por sorpresa a los seguidores, ya que se dio a menos de un día del primer show, programado para el 21 de abril en Shillong, una ciudad del noreste de la India conocida por su fuerte cultura rockera.

Este concierto marcaba el inicio de una gira que había generado gran expectativa, no solo por el regreso de la banda a ese país, sino por tratarse de un tour conmemorativo.

Shillong, considerada la “capital del rock” de la India, esperaba recibir a miles de asistentes provenientes de distintos estados, lo que incrementó el impacto de la cancelación.

Además del concierto inaugural, el itinerario contemplaba presentaciones en Nueva Delhi (24 de abril), Bangalore (26 de abril) y Bombay (30 de abril), todas ahora canceladas.

La plataforma de venta de boletos informó que los reembolsos se realizarán de forma automática y quedarán reflejados en un plazo aproximado de diez días.

"Lamentamos informarles que la gira india "Coming Home" de Scorpions, programada para el 21 de abril en Shillong, el 24 de abril en Delhi-NCR, el 26 de abril en Bengaluru y el 30 de abril en Mumbai, ha sido cancelada debido a circunstancias médicas imprevistas que afectan a los miembros de la banda". "Pedimos disculpas por las molestias y la decepción ocasionadas a los fans", mencionó la plataforma en un comunicado.

Una gira especial por su 60 aniversario

La gira "Coming Home" formaba parte de los festejos por las seis décadas de carrera de Scorpions, una de las bandas más influyentes en la historia del rock.

El tour representaba también su regreso a la India con una gira de gran escala desde 2007, lo que elevó el interés entre sus seguidores en la región.

Con más de 100 millones de discos vendidos, Scorpions se ha consolidado como una de las agrupaciones más exitosas del género, con canciones que han trascendido generaciones como “Wind of Change” y “Still Loving You”.

La alineación actual incluye a miembros históricos como Klaus Meine, Rudolf Schenker y Matthias Jabs, acompañados por el bajista Paweł Mąciwoda y el baterista Mikkey Dee, exintegrante de Motörhead.

Hasta ahora, ni la banda ni los organizadores han confirmado si las fechas serán reprogramadas, por lo que los seguidores se mantienen a la espera de una actualización oficial.

La cancelación deja en pausa uno de los eventos musicales más esperados del año en la India, en medio de la incertidumbre sobre el estado de salud de los integrantes y el futuro de la gira en la región.

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