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Escena

Alejandra Guzmán rompe placa conmemorativa de la obra 'Malinche'

El hecho no pasó desapercibido y rápidamente se difundió en redes sociales, donde usuarios compartieron el video y emitieron diversas reacciones.

  • 28
  • Marzo
    2026

La cantante Alejandra Guzmán se volvió tendencia luego de protagonizar un inesperado momento durante el festejo por el aniversario del musical Malinche, en un evento que reunió al elenco y a decenas de asistentes.

¿Qué ocurrió durante la develación de la placa?

La intérprete fue invitada como madrina de honor para develar la placa conmemorativa por el primer año de la obra. Sin embargo, al momento de retirar la tela que la cubría, lo hizo con tal fuerza que la estructura terminó en el suelo, rompiéndose frente a los presentes.

Reacción del elenco y de la cantante

El incidente generó sorpresa entre los asistentes, pero la situación fue resuelta de inmediato con una reacción distendida. Tanto la cantante como el equipo del musical optaron por tomarlo con humor, entre risas y aplausos, lo que permitió dar continuidad a la celebración sin contratiempos.

Momento se viraliza en redes sociales

El hecho no pasó desapercibido y rápidamente se difundió en redes sociales, donde usuarios compartieron el video y emitieron diversas reacciones. Mientras algunos lo tomaron con tono de broma, otros lanzaron críticas; no obstante, el episodio no tuvo mayores consecuencias.

Finalmente, lo ocurrido quedó como una anécdota dentro del festejo por el primer año de Malinche, en una jornada que continuó con normalidad y en la que predominó el ambiente de celebración.


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