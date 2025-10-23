Cerrar X
Nuevo León

Develan placa en honor a Mauricio Fernández en San Pedro

El alcalde Mauricio Farah Giacomán destacó el legado del exalcalde y reafirmó el compromiso de seguir su visión, resaltando los logros en seguridad

A un mes de su sensible fallecimiento, el municipio de San Pedro rindió un emotivo homenaje al cuatro veces alcalde, Mauricio Fernández Garza, con la develación de una placa en su honor.

La placa conmemorativa, instalada en el Monumento a los Presidentes Municipales, ubicado en la Plaza Juárez del Casco, recuerda y honra la trayectoria del ingeniero al frente de la administración sampetrina.

El actual alcalde, Mauricio Farah Giacomán, fue el encargado de retirar la cortina que cubría el nombre del exalcalde y el periodo 2024-2025, correspondiente a su última gestión.

“Se fue un gran líder, no solamente para un servidor, sino para todos nosotros, que veníamos trabajando desde hace muchísimos años. Ha sido anímicamente muy complicado. Pero también, con esa responsabilidad de parte de todos nosotros, estamos muy contentos por esa visión y esa ruta clara que nos dejó el ingeniero Mauricio Fernández”, expresó Farah Giacomán.

Durante el evento, el presidente municipal destacó que el trabajo y el legado de Fernández, quien falleció el pasado 23 de septiembre, se mantienen vivos en la administración. 

Como prueba de ello, señaló los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, donde San Pedro volvió a posicionarse como la ciudad más segura de México.

“Hoy le hubiera dado muchísimo gusto al ingeniero Mauricio saber que no solamente volvimos a salir en primer lugar en tema de seguridad, sino que bajamos todavía de 11 por ciento a 8.9 por ciento en la percepción de inseguridad. Es decir, 9 de cada 10 sampetrinos dicen sentirse seguros en el municipio”, enfatizó.

El alcalde agradeció la confianza de los ciudadanos en la corporación de seguridad y reiteró su compromiso de seguir trabajando bajo el lema "Un Solo San Pedro", siguiendo la visión y los principios que el ingeniero Mauricio Fernández Garza imprimió al inicio de su administración en 2014.

Al acto conmemorativo, donde se develó la placa de 30 por 15 centímetros, asistieron integrantes del gabinete municipal y representantes del Cabildo.


