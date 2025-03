Alfonso Obregón revela sus condiciones para doblar 'Shrek 5'

El anuncio de una nueva entrega para la franquicia de "Shrek 5" ha causado una gran expectativa, pero también un debate sobre si las voces originales de su doblaje en español regresarán en esta nueva película.

Uno de los actores de doblaje que ha generado más dudas es Alfonso Obregón, quien le dio voz a Shrek desde la primera entrega en 2001.

Pese al entusiasmo del público, fue el propio actor quien reveló que el estudio DreamWorks no se ha contactado con él para participar en la nueva película.

La entrevista fue otorgada al canal de YouTube "Jaffar Vlogs", el cual se especializa en el mundo del doblaje.

En la entrevista dijo que no ha recibido ninguna oferta formal para ser parte del doblaje de "Shrek 5".

También mencionó que, de ser llamado para volver al doblaje, este no aceptaría sin antes establecer sus condiciones.

“Si la empresa no se comunica antes conmigo y acepta mis condiciones, no la voy a hacer. Quiero que me paguen lo que me deben de pagar por mi trabajo; no estoy dispuesto a cobrar lo mismo que los demás. Quiero que me anuncien cada vez que pasen la película en español, quiero que anuncien a Alfonso Obregón Inclán en 'Shrek'”, expresó.

Estas declaraciones han dividido opiniones, pues mientras unos apoyan que los actores de doblaje reciban más reconocimientos, otros creen que estas exigencias dificulten su regreso y que el estudio opte por elegir una nueva voz para el personaje.

Mientras la incertidumbre sobre el doblaje en español continúa, se ha anunciado que "Shrek 5" llegará a los cines el 23 de diciembre de 2026.

Originalmente, estaba planeado que se estrenara el 1 de julio del mismo año, pero se decidió retrasar el lanzamiento para darle prioridad al lanzamiento de "Minions 3".

Esta nueva entrega promete traer de vuelta a los personajes clásicos con una animación moderna y nuevas aventuras, además de apuntar a ser uno de los estrenos más esperados de 2026.

Comentarios