Piden familiares de 'El Patrón' que esposa le otorque el perdón

La polémica en torno al luchador Alberto del Río, conocido como “El Patrón”, sigue creciendo tras nuevas declaraciones de su entorno familiar, en medio del proceso legal que enfrenta por presunta violencia familiar.

En días recientes, familiares del exluchador han solicitado públicamente a su esposa que considere otorgarle el perdón, lo que ha intensificado el debate en torno al caso, que continúa en desarrollo.

Familia pide conciliación

De acuerdo con reportes, personas cercanas al entorno de Alberto del Río han pedido a la presunta víctima que evalúe la posibilidad de retirar los cargos o lleguen a un acuerdo, apelando a la reconciliación familiar y a una solución fuera de los tribunales.

Esta postura ha generado opiniones encontradas, ya que mientras algunos respaldan la opción de un arreglo, otros consideran que se podría restar importancia a la gravedad de las acusaciones.

Postura firme de la esposa

Frente a estas peticiones, la esposa del luchador ha dejado clara su posición: no busca compensación económica. Su decisión apunta a continuar con el proceso legal, descartando cualquier intento de negociación extrajudicial.

Esta postura marca una diferencia importante respecto a las solicitudes de la familia y refuerza su intención de llevar el caso hasta sus últimas consecuencias.

Origen del caso

El proceso inició luego de que la mujer denunciara una presunta agresión física, lo que derivó en la detención del exluchador en San Luis Potosí.

Según los primeros reportes, las autoridades respondieron a un llamado de auxilio y encontraron indicios de violencia, lo que motivó la apertura de una investigación formal.

Un caso que sigue abierto

Hasta el momento, el caso permanece sin resolución definitiva. La negativa de la esposa a aceptar dinero y la presión de la familia para lograr el perdón mantienen el tema en el centro de la conversación pública.

Todo indica que este proceso legal continuará generando repercusiones, en uno de los episodios más delicados recientes dentro del mundo de la lucha libre.

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