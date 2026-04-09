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Nuevo León

Buscan reforzar inversión de LG en Nuevo León tras gira en Corea

El objetivo de la gira es reafirmar la confianza de empresas internacionales que ya operan en el estado, así como promover nuevas oportunidades

  • 09
  • Abril
    2026

Durante su gira de trabajo en Corea del Sur, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, señaló que el objetivo es consolidar la confianza de empresas que ya invierten en la entidad, como LG.

El mandatario destacó que la compañía, líder global en electrónica, telecomunicaciones y electrodomésticos, cuenta con una planta en Apodaca, así como una Academia de Aire Acondicionado para capacitar a técnicos y socios comerciales en todo México.

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En Nuevo León, LG mantiene una operación relevante en el sector de electrodomésticos, lo que también ha favorecido la llegada de proveedores estratégicos.

La gira busca fortalecer la relación con empresas internacionales y posicionar al estado como un destino atractivo de inversión rumbo al Mundial 2026.

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