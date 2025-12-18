Podcast
Escena

Alfredo Olivas anuncia pausa indefinida desde 2026, no retiro

Alfredo Olivas confirmó que hará una pausa indefinida en su carrera a partir de enero de 2026. Aclaró que cumplirá sus últimas fechas del 'Vivo Tour'

El cantante sonorense Alfredo Olivas puso fin a los rumores sobre un retiro definitivo.

Confirmó que hará una pausa indefinida en su carrera musical a partir de enero de 2026, decisión que atribuyó al desgaste acumulado y a la necesidad de replantear su rumbo personal y profesional.

El anuncio se dio tras un concierto reciente, a través de un video que compartió en redes sociales y posteriormente eliminó, lo que generó confusión y versiones alarmistas entre sus seguidores.

“Es una pausa, no un adiós”

En el mensaje, Olivas aclaró que no se trata de un retiro definitivo. “No sé hasta cuándo ni hasta dónde, pero necesitamos replantear muchas cosas en la vida y en el ámbito musical. Es una pausa, no un adiós”, expresó el intérprete.

El cantante reconoció sentirse agotado por distintas situaciones y señaló que, en ocasiones, la presión mediática y los rumores le han pasado factura a nivel emocional.

Últimos compromisos del "Vivo Tour"

Antes de iniciar su receso, Alfredo Olivas cumplirá con las fechas ya programadas de su gira. "El Vivo Tour" cerrará con dos conciertos los días 19 y 20 de diciembre en la Ciudad de México.

Posteriormente, se presentará el 9 de enero de 2026 en Arandas, Jalisco, y el 10 de enero en León, Guanajuato, tras dichas actuaciones, comenzará oficialmente su pausa.

Rumores y desgaste personal

Por otra parte, el anuncio surgió en medio de versiones falsas sobre supuestas amenazas y restricciones relacionadas con el género.

Olivas desmintió esos señalamientos, aunque admitió que la constante difusión de rumores ha tenido un impacto en su vida.

Entre las razones que lo llevaron a tomar esta decisión mencionó el cansancio acumulado, situaciones personales y profesionales, así como la necesidad de reflexionar sobre su futuro.

 


