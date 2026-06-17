La cantante participará en la celebración del campeonato de los Knicks, que concluirá con una ceremonia encabezada por el alcalde Zohran Mamdani

Inicio / Escena / Alicia Keys se unirá al desfile de los Knicks en Nueva York

La cantante estadounidense Alicia Keys participará este jueves en la celebración organizada por los New York Knicks con motivo de su reciente conquista del campeonato de la NBA, evento que culminará con una ceremonia en la sede de la Alcaldía de Nueva York.

La intérprete de Empire State of Mind, tema que popularizó junto a Jay-Z, confirmó su asistencia a través de una publicación en Instagram, donde compartió una videollamada con el jugador OG Anunoby.

Confirma su presencia en la celebración

Durante la conversación, el basquetbolista invitó a la artista a sumarse al desfile con un mensaje en el que le preguntó si acudiría al evento.

Keys, originaria del barrio de Hell's Kitchen, respondió destacando el entusiasmo que vive la ciudad por el triunfo del equipo y expresó su orgullo por la energía mostrada por los aficionados y los jugadores, asegurando que estará presente en la celebración.

Recorrido y ceremonia oficial

El desfile comenzará a las 10:00 horas en el bajo Manhattan y recorrerá la avenida Broadway, pasando por el tramo conocido como el Cañón de los Héroes, hasta concluir en la plaza de la Alcaldía.

En ese punto, el alcalde Zohran Mamdani recibirá a toda la plantilla de los Knicks y encabezará la ceremonia de celebración, en la que entregará al equipo las llaves de la ciudad como parte de una tradición simbólica de Nueva York.

El acto también incluirá discursos, invitados especiales y presentaciones musicales.

Aunque la ceremonia en la Alcaldía no estará abierta al público en general, el alcalde rifó 600 boletos gratuitos para que algunos aficionados puedan presenciar el evento en vivo.

Entre las figuras más esperadas del desfile destacan Jose Alvarado, Karl-Anthony Towns, el Jugador Más Valioso de las Finales Jalen Brunson y el entrenador Mike Brown, quien conquistó su primer campeonato como entrenador principal.