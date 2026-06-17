Lil Nas X habla de su recuperación tras tratamiento

Lil Nas X aseguró que se siente mejor tras completar un tratamiento de salud mental, confirmó su diagnóstico de trastorno bipolar

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El cantante estadounidense Lil Nas X compartió una actualización sobre su estado de salud mental tras permanecer varios meses en tratamiento, asegurando que actualmente se encuentra en una etapa de recuperación y con nuevos proyectos musicales en marcha.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el artista, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill, explicó que estuvo en rehabilitación durante varios meses y que, tras concluir esa etapa, regresó tanto a Atlanta, donde reside su familia, como a Los Ángeles.

Lil Nas X gives a life update in a vulnerable new video sharing he is "doing better" after rehab and is "smelling the roses"



He is also confirms that new music is coming soon. pic.twitter.com/bKfujEgik8 — MuchMusic (@Much) June 17, 2026

Durante el mensaje, reveló públicamente que fue diagnosticado con trastorno bipolar, condición que, según dijo, sospechaba desde hacía años, aunque evitó aceptarla por temor a tener que medicarse y a la percepción de otras personas.

El intérprete señaló que actualmente recibe atención de un terapeuta y un psiquiatra, lo que ha contribuido de manera importante a su recuperación.

"Estoy mucho mejor. Me siento mejor. Estoy creando libremente. Y hay menos miedo en mi corazón", expresó.

Proceso legal derivó en tratamiento

La actualización ocurre meses después del incidente registrado el verano pasado, cuando fue acusado de agredir a elementos de la Policía de Los Ángeles.

En abril, un juez autorizó que ingresara a un programa especializado de salud mental, al considerar que los hechos estuvieron relacionados con su trastorno bipolar.

De cumplir con el tratamiento y mantenerse sin nuevas infracciones durante dos años, los cargos en su contra serán desestimados.

El cantante había sido detenido tras un incidente ocurrido en agosto, cuando autoridades respondieron a un reporte sobre un hombre caminando desnudo por una avenida de Los Ángeles. Posteriormente enfrentó cargos por presuntas agresiones contra policías y resistencia a la autoridad, de los cuales se declaró inocente.

Anuncia nueva música

En la parte final de su mensaje, Lil Nas X adelantó que prepara nuevo material discográfico, luego de siete años de trayectoria musical.

El artista agradeció el respaldo de sus seguidores y afirmó que su principal objetivo es seguir creando música que los haga sentir orgullosos, al tiempo que continúa concentrado en su bienestar personal.

Lil Nas X alcanzó reconocimiento internacional con el éxito "Old Town Road", que permaneció durante 19 semanas en el primer lugar del Billboard Hot 100 y le otorgó dos premios Grammy. Posteriormente consolidó su carrera con el álbum Montero y sencillos como "Industry Baby" y "Montero (Call Me by Your Name)".