Estrena Pixar película sobre empatía y cuidado del medio ambiente

La nueva cinta de Pixar llega a las pantallas con un mensaje importante y muy actual: ¿qué piensan y hacen los animales cuando su hábitat es destruido por los humanos?

"Hoopers: Operación Castor" sigue a Mabel, una joven obsesionada por la naturaleza que descubre un laboratorio secreto en su universidad en donde se transfiere la conciencia humana a animales robóticos con el fin de saber qué es lo que piensan.

Mabel decide probarla y se infiltra como un castor en la naturaleza para impedir que un promotor inmobiliario arrase un bosque cercano.

Escrita y dirigida por Daniel Chong, Hoopers: Operación Castor reafirma que la empatía es sumamente importante, aun cuando se habla de especies distintas, como humanos y animales.

“Nuestra protagonista lucha por su objetivo y no avanza en detener la construcción; es hasta que se convierte en un animal y se rodea de otros cuando comprende cómo piensan, su lógica y qué necesitan para poder unirse y luchar contra la mano del hombre que amenaza su hogar”, dijo Chong.

El cineasta compartió que tardó alrededor de seis años en realizar la cinta, pues se puso mucho énfasis en la creación de cada animal.

“Me encantan los animales porque fueron ellos los que me llevaron a dibujar. Desde niño dibujé animales, los estudiaba en los libros y aprendí muchos detalles de cada uno de ellos”, indicó.

Castores, un oso, ranas, aves, insectos y hasta un enorme tiburón se convertirán en aliados para unir fuerzas y recuperar su hogar.

“Sin duda, el mensaje que se llevará la gente a casa, además de mucha diversión porque hicimos una película en la que te ríes, es que cada que la mano del hombre modifica el paisaje, seguramente está dejando sin hogar a otras especies. Ojalá que se reflexione sobre esto y se proteja a la naturaleza”, señaló el director.

En su versión en inglés, Hoopers tiene las voces de Meryl Streep, Jon Hamm, Dave Franco y Piper Curda, mientras que en español destaca la participación de Alberto Guerra y Sofía Niño de Rivera.

