Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
escena_hoopers_b7435bb984
Escena

Estrena Pixar película sobre empatía y cuidado del medio ambiente

'Hoopers: Operación Castor', dirigida por Daniel Chong, muestra la historia de una joven que aprende sobre empatía y protege el hábitat animal

  • 03
  • Marzo
    2026

La nueva cinta de Pixar llega a las pantallas con un mensaje importante y muy actual: ¿qué piensan y hacen los animales cuando su hábitat es destruido por los humanos?

"Hoopers: Operación Castor" sigue a Mabel, una joven obsesionada por la naturaleza que descubre un laboratorio secreto en su universidad en donde se transfiere la conciencia humana a animales robóticos con el fin de saber qué es lo que piensan.

Mabel decide probarla y se infiltra como un castor en la naturaleza para impedir que un promotor inmobiliario arrase un bosque cercano.

HCbOp0Qa4AANs0C.jpg

Escrita y dirigida por Daniel Chong, Hoopers: Operación Castor reafirma que la empatía es sumamente importante, aun cuando se habla de especies distintas, como humanos y animales.

“Nuestra protagonista lucha por su objetivo y no avanza en detener la construcción; es hasta que se convierte en un animal y se rodea de otros cuando comprende cómo piensan, su lógica y qué necesitan para poder unirse y luchar contra la mano del hombre que amenaza su hogar”, dijo Chong.

El cineasta compartió que tardó alrededor de seis años en realizar la cinta, pues se puso mucho énfasis en la creación de cada animal.

“Me encantan los animales porque fueron ellos los que me llevaron a dibujar. Desde niño dibujé animales, los estudiaba en los libros y aprendí muchos detalles de cada uno de ellos”, indicó.

Castores, un oso, ranas, aves, insectos y hasta un enorme tiburón se convertirán en aliados para unir fuerzas y recuperar su hogar.

“Sin duda, el mensaje que se llevará la gente a casa, además de mucha diversión porque hicimos una película en la que te ríes, es que cada que la mano del hombre modifica el paisaje, seguramente está dejando sin hogar a otras especies. Ojalá que se reflexione sobre esto y se proteja a la naturaleza”, señaló el director.

En su versión en inglés, Hoopers tiene las voces de Meryl Streep, Jon Hamm, Dave Franco y Piper Curda, mientras que en español destaca la participación de Alberto Guerra y Sofía Niño de Rivera.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
H_Cgg_ODTXUAA_Mmk5_b55d44e0d2
BTS revela tracklist de su nuevo álbum ‘ARIRANG’
PLANTILLAS_WEB_EH_INFO_7_244e9e912d
Proponen reforma para frenar sobrepoblación de animales en México
publicidad

Últimas Noticias

IMG_0396_76ca187d6e
Adultos mayores acuden a revisiones gratuitas en Saltillo
cc7738d0_d38c_451b_bb50_20dc024213d7_a52a27fe19
Invitan a parejas saltillenses a legalizar sus relaciones
IMG_0389_8223391624
Jericó Abramo Masso afirma que reforma electoral no prosperará
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
SAMUEL_garcia_fuerza_civil_2828fd3e42
Fortalece Samuel García nuevo cuartel de Fuerza Civil
publicidad
×