¡Ya huele a Mundial! Faltan solo 100 días para que inicie

El evento más esperado del año está cada día más cerca: la Copa del Mundo, torneo que marcará un antes y un después en la historia del fútbol por varias particularidades, las cuales te contaremos aquí para celebrar que estamos a solo 100 días de que ruede el balón en el Estadio Azteca.

Primero vamos con algo de información general.

¿Cuándo y dónde es el Mundial 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 comenzará el jueves 11 de junio con el encuentro entre la Selección Mexicana y su similar de Sudáfrica en el Estadio Azteca y la Final será el domingo 19 de julio. Las sedes son México, Estados Unidos y Canadá.

Las ciudades sede son Atlanta, Boston, Ciudad de México, Dallas, Filadelfia, Guadalajara, Houston, Kansas, San Francisco, Los Ángeles, Miami, Monterrey, Nueva York, Nueva Jersey, Seattle, Toronto y Vancouver.

Los estadios mexicanos que tendrán acción durante el torneo son el ya mencionado Coloso de Santa Úrsula, el Estadio Monterrey, casa de Rayados, y el Estadio Guadalajara, hogar de las Chivas.

¿Cuáles partidos se jugarán en México?

Ciudad de México

11 de junio: México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural)

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia

24 de junio: Ganador Repechaje Europeo D (Dinamarca/República Checa/Irlanda/Macedonia) vs. México

30 de junio: Dieciseisavos de final

5 de julio: Octavos de final

Guadalajara

11 de junio: Corea del Sur vs. Ganador Repechaje Europeo D

18 de junio: México vs. Corea del Sur

23 de junio: Colombia vs. Ganador Repechaje Intercontinental 1

26 de junio: Cabo Verde vs. Arabia Saudí

Monterrey

14 de junio: Ganador Repechaje Europeo B (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania) vs. Túnez

20 de junio: Túnez vs. Japón

24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur

29 de junio: Dieciseisavos de final

Un Mundial especial

Como ya se dijo, este torneo tendrá un sabor muy especial, especialmente en México, pues para millones de personas será la primera vez que vivan la mayor fiesta del deporte en su país, pues las anteriores fueron en 1970 y 86. Además, sorpresivamente, será la primera vez que el partido de inauguración se repita, pues el Tri y Sudáfrica ya se enfrentaron en 2010.

Esto significa que México será el primer país que recibirá este certamen tres veces, superando a Italia, Francia, Brasil y Alemania, que lo organizaron en dos ocasiones.

Otro punto que lo volverá único es que será el torneo con más participantes hasta la fecha, pues tendrá 48 equipos, superando los 32 que hubo hasta Qatar 2022.

Ellos debutarán en la Copa

Gracias a este nuevo formato con muchos más equipos, a varias selecciones les llegó su primera oportunidad de clasificarse al torneo que todos quieren jugar.

Por ello, en 2026 los países que estarán en su primer torneo son Uzbekistán, Jordania, Cabo Verde y Curazao. Además, desde el Repechaje podrían unirse Surinam, Nueva Caledonia, Kosovo y Albania.

Récords en la mira

Dentro de la gran variedad de marcas que se pueden romper en cada certamen, hay una que pinta para ser casi inigualable: que un jugador, en este caso dos, vean acción en seis Copas del Mundo.

Estos son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes tendrían su último certamen justo 20 años después de que tuvieron su primera aparición. Un asterisco es que, en caso de que Guillermo Ochoa sea convocado, sería la sexta vez que aparezca en una lista; sin embargo, apenas jugó en tres torneos.

Dentro de este mismo récord, uno que también pinta para volverse muy complicado si quiera de igualar es el de más partidos jugados, marca que también pertenece a Messi, quien estuvo en cancha 26 veces y que, en caso de jugar todos los encuentros de este torneo, llegaría a 34.

Otro más que la "Pulga" podría igualar o superar es el de máximo goleador histórico, récord que pertenece al alemán Miroslav Klose, quien marcó 16 tantos. El argentino tiene 13 goles, por lo que no suena tan loco que pueda al menos igualar la marca. Sin embargo, otro que está muy cerca y que seguramente termine superando la marca es Kylian Mbappé, quien con apenas dos Mundiales ya hizo 12 dianas.

Comentarios