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Escena

Anna Kendrick dirigirá la adaptación de 'Evelyn Hugo'

Anna Kendrick encabezará la adaptación de 'Los siete maridos de Evelyn Hugo', uno de los proyectos más esperados basado en la novela de Taylor Jenkins Reid

  • 01
  • Junio
    2026

Tras varios cambios detrás de cámaras, Netflix finalmente designó a Anna Kendrick como directora de la adaptación cinematográfica de “Los siete maridos de Evelyn Hugo”, la exitosa novela publicada por Taylor Jenkins Reid en 2017.

La producción había enfrentado diversos obstáculos desde que la plataforma adquirió los derechos de la obra en 2022.

Antes de la incorporación de Kendrick, las cineastas Maggie Betts y Leslye Headland estuvieron vinculadas al proyecto, aunque ambas abandonaron la producción sin que se revelaran oficialmente los motivos.

Una historia que conquistó a millones de lectores

La novela sigue la vida de Evelyn Hugo, una legendaria estrella del viejo Hollywood que decide contar por primera vez los secretos de su carrera y de sus siete matrimonios a una periodista prácticamente desconocida.

A través de una extensa entrevista, la actriz revela episodios marcados por la fama, las relaciones sentimentales, las traiciones y los sacrificios que definieron su vida dentro de la industria del entretenimiento.

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La primera versión del libreto fue desarrollada por Liz Tigelaar, reconocida por su trabajo en producciones como Tiny Beautiful Things y Little Fires Everywhere. Actualmente, las revisiones están a cargo de Francesca Sloane, quien ha participado en series como Mr. & Mrs. Smith, Atlanta y Fargo.

La propia Taylor Jenkins Reid participará como productora ejecutiva junto con Margaret Chernin, mientras que la producción correrá a cargo de Liza Chasin y Brad Mendelsohn.

El reparto sigue siendo un misterio

Uno de los aspectos que más expectativa genera entre los seguidores de la novela es la elección del elenco. Hasta el momento, Netflix no ha revelado quién dará vida a Evelyn Hugo ni al resto de los personajes principales.

Durante años, numerosos lectores impulsaron la idea de que Jessica Chastain interpretara a la icónica actriz pelirroja. Sin embargo, la ganadora del Óscar descartó públicamente esa posibilidad, dejando abierta la incógnita sobre quién asumirá el papel.

Kendrick, conocida por sus actuaciones en las franquicias Pitch Perfect y Crepúsculo, ha comenzado a consolidar una nueva etapa detrás de cámaras.

Su debut como directora llegó con Woman of the Hour, película que generó gran interés tras su presentación en el Festival Internacional de Cine de Toronto.


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