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Anne Hathaway y Meryl Streep causan furor con su llegada a México

La capital mexicana recibe con entusiasmo la gira de 'El Diablo Viste a la Moda 2', siendo esta la primera parada de la gira internacional

  • 30
  • Marzo
    2026

La llegada de las actrices Anne Hathaway y Meryl Streep a la capital mexicana provocó una ola de emoción entre fans y medios, en el arranque de la gira internacional de prensa de El diablo viste a la moda 2.

Previo al evento principal en el Museo Frida Kahlo, Hathaway se detuvo a firmar autógrafos, conversar con admiradores e incluso intentar comunicarse en español, sorprendiendo a las personas por su cercanía y sencillez.

Entre sonrisas, se le escuchó decir: “acabo de estar aquí”, mientras interactuaba con fans que celebraron su esfuerzo por hablar el idioma.

La visita generó múltiples imágenes y videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

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Un evento exclusivo con toque “Runway”

Más tarde, ambas actrices encabezaron un press junket privado en la Ciudad de México, dirigido a medios nacionales e internacionales.

El encuentro, de carácter íntimo, estuvo marcado por un ambiente elegante y sofisticado, evocando el estilo característico de la icónica revista Runway de la historia original.

Durante la conferencia, Hathaway agradeció el cariño del público mexicano:

“Muchas gracias, muchas gracias por amar este filme, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su pasión... No tengo un mensaje para ti, solo tengo brazos abiertos y un enorme abrazo para decirles muchas gracias”.

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Por su parte, Streep aportó una nota de humor al recordar la primera entrega:

“Este fue el 22, y yo ya tenía 102 cuando hicimos el primero. Oh Dios mío. Así que, sí, el escritorio... habían querido hacer una secuela por mucho tiempo”, comentó entre risas.

México, primera parada de la gira global

La capital mexicana se convirtió en la primera parada oficial del tour promocional de la película, que posteriormente visitará ciudades como Tokio, Seúl, Shanghái, Nueva York y Londres.

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La secuela reúne al elenco original, incluyendo a Emily Blunt y Stanley Tucci, aunque su presencia en esta escala no ha sido confirmada.

El diablo viste a la moda 2 llegará a los cines en México el próximo 30 de abril de 2026, un día antes de su lanzamiento en otros mercados internacionales, previsto para el 1 de mayo.


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