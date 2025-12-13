Revelan parte del cast para 'Matilda, El Musical'

Una de las películas infantiles más queridas y recordadas, Matilda, se transformará en un gran espectáculo musical en México bajo la producción de Alejandro Gou. Aunque los ensayos aún no han comenzado, el anuncio del elenco ya posiciona a esta obra como una de las puestas en escena más esperadas y fuertes para el próximo 2026.

El productor, conocido por éxitos como el musical "Mentiras", utilizó sus historias de Instagram para revelar los nombres que darán vida a los personajes en esta nueva adaptación.

Elenco de Lujo Revelado

La lista de actores que conformarán el musical ya está causando revuelo, especialmente por la elección de una figura reconocida para interpretar a la temible directora Tronchatoro.

Jaime Camil - Tronchatoro

Ricardo Margaleff- Sr. Wormwood

Verónica Jaspeado- Sra. Wormwood

María Elisa Gallegos- Srita. Honey

Gloria Aura- no menciona

Gicela Sehedi- Sra. Phelps

El anuncio más destacado es la elección de Jaime Camil para el papel de la directora Tronchatoro. Tradicionalmente, este personaje ha sido interpretado por mujeres en otras producciones de la película y el musical. Sin embargo, la visión de Alejandro Gou fue darle la oportunidad a Camil.

El productor resaltó la trayectoria del actor: "Tronchatoro, será interpretado por una estrella internacional con éxitos en la pantalla chica que han cruzado fronteras, su destacado trabajo en la comedia musical lo han llevado hasta Broadway”, citó el productor en el video de presentación.

Este proyecto marca el regreso de Camil a los escenarios mexicanos después de su participación como conductor de la última emisión de La Academia en TV Azteca.

Según el productor Alejandro Gou, el telón de "Matilda, El Musical" se levantará oficialmente el próximo 13 de marzo de 2026 en la Ciudad de México.

