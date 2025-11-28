Anuncia Chayanne dos conciertos más en la CDMX en 2026
El cantante puertorriqueño anunció dos nuevas fechas de su 'Bailemos Otra Vez Tour' en la Ciudad de México. Se presentará el 22 y 23 de abril de 2026
El cantante puertorriqueño anunció dos conciertos adicionales de su "Bailemos Otra Vez Tour", una noticia que reavivó la emoción entre miles de seguidores que esperaban su regreso a los escenarios de la capital.
Con éxitos que han marcado generaciones como “Provócame” y “Torero”, Chayanne llegará con una producción de gran formato y energía renovada.
Su nueva etapa artística también incluye el adelanto de música inédita que presentará durante 2025.
Los nuevos conciertos están programados para el 22 y 23 de abril de 2026.
Cabe señalar que en los últimos años, Chayanne ha llenado recintos en varias ciudades de América Latina y también en distintos puntos de la República Mexicana.
