Anuncian fecha de estreno de 'The Super Mario Galaxy Movie'

Nintendo presentó este miércoles el primer avance de "The Super Mario Galaxy Movie", la esperada secuela de la exitosa cinta de 2023.

El estreno está programado para el 3 de abril de 2026, con Illumination nuevamente a cargo de la animación y la producción.

El estudio mantendrá al equipo creativo original, directores, guionistas y compositores, que contribuyeron al fenómeno global que recaudó más de $1,470 millones de dólares en taquilla y se convirtió en la película de videojuegos más exitosa de la historia.

Brie Larson será Rosalina y Benny Safdie, Bowser Jr

Entre las novedades del elenco destacan Brie Larson, ganadora del Oscar por Room y conocida por su papel como Capitana Marvel, quien dará voz a Rosalina, la líder de los Lumas.

Por su parte, Benny Safdie, actor y cineasta de Uncut Gems, interpretará a Bowser Jr, quien asumirá el rol de antagonista principal.

Los protagonistas de la primera entrega repiten sus papeles: Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como Peach, Charlie Day como Luigi y Jack Black como Bowser, aunque en esta ocasión el villano permanecerá atrapado en una jaula dentro del castillo de la princesa.

Una aventura más allá del Reino Champiñón

La trama llevará a Mario y sus amigos fuera del Reino Champiñón, adentrándose en el espacio, en clara referencia a los videojuegos Super Mario Galaxy.

Rosalina y los Lumas tendrán un papel clave en la historia, mientras que nuevos mundos y desafíos esperan al grupo de héroes.

Además, una filtración reciente en productos promocionales confirmó la aparición de Yoshi, aunque su papel aún no ha sido revelado oficialmente.

El anuncio llega en un momento de auge para las adaptaciones cinematográficas de videojuegos.

En 2026, además de Mario, se estrenarán nuevas versiones de "Silent Hill 2", "Resident Evil" y "Mortal Kombat".

Comentarios