Escena

Licencia de Sergio Mayer desata proceso interno en Morena

El propio Mayer explicó que su participación en el programa formaba parte de un “experimento social” y que también buscaba promover la cultura latina

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) descartó el posible regreso del diputado Sergio Mayer a su bancada en la Cámara de Diputados, luego de que el legislador solicitara licencia para participar en el reality show La Casa de los Famosos.

De acuerdo con la dirigencia nacional del partido, el legislador mantiene suspendidos sus derechos partidistas mientras continúa un procedimiento interno abierto por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

Licencia para participar en reality generó polémica

En febrero de 2026, Sergio Mayer solicitó licencia a su cargo como diputado federal con el objetivo de participar en el programa televisivo 'La casa de los famosos' transmitido por la cadena Telemundo.

La licencia fue concedida por tiempo indefinido, lo que le permitió separarse temporalmente de sus funciones legislativas. Durante ese periodo, su suplente Luis Morales Flores asumió el escaño en la Cámara de Diputados para continuar con las actividades parlamentarias.

El propio Mayer explicó públicamente que su participación en el programa formaba parte de un “experimento social” y que también buscaba promover la cultura latina.

Morena mantiene investigación interna

La decisión del legislador generó críticas dentro de Morena, por lo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia inició un proceso para determinar si su conducta contravino los estatutos del partido.

Como parte de este procedimiento, se determinó aplicar una suspensión temporal de sus derechos partidistas, medida que permanece vigente mientras se desarrolla la investigación.

Debido a esta situación, la dirigencia del partido ha señalado que, aunque el legislador pueda regresar a su cargo en la Cámara de Diputados, no podrá reincorporarse al grupo parlamentario de Morena hasta que se resuelva el caso.

Podría regresar al Congreso

En términos legales, la licencia solicitada por Mayer no implica la pérdida de su cargo como diputado, ya que se trata únicamente de una separación temporal de sus funciones.

Por ello, el legislador conserva el derecho de volver a ocupar su curul en el Congreso una vez concluido el periodo de licencia. Sin embargo, su reincorporación al grupo parlamentario dependerá de la resolución final del proceso interno que enfrenta dentro del partido.

Mientras tanto, la suspensión de sus derechos partidistas continúa vigente, lo que mantiene en pausa su relación política con Morena.


