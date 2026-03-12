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Anuncia Ricardo Arjona concierto en Ciudad de México en diciembre

Ricardo Arjona regresará a la Ciudad de México con su gira 'Lo que el seco no dijo'. El concierto será el 20 de diciembre de 2026

  • 12
  • Marzo
    2026

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona confirmó su regreso a la Ciudad de México como parte de su gira internacional "Lo que el seco no dijo", un espectáculo que ha recorrido diversos escenarios del mundo y que ahora llegará a la capital mexicana.

El artista, considerado uno de los compositores más influyentes de la música latina, ofrecerá un concierto el 20 de diciembre, fecha en la que volverá a encontrarse con miles de seguidores en el país.

La venta de boletos comenzará el martes 17 de marzo a las 11:00 horas, por lo que los seguidores del cantante podrán asegurar su lugar para uno de los conciertos más esperados del año en la capital.

Además, el espectáculo forma parte de la nueva etapa artística del intérprete, quien ha llevado su gira a distintos escenarios internacionales con un formato que combina música, narrativa y un repaso por su trayectoria.

Un repertorio lleno de clásicos del pop latino

A lo largo de más de tres décadas de carrera, Arjona ha construido un catálogo musical que lo mantiene como una de las figuras más reconocidas de la música en español.

Entre las canciones que suelen formar parte de sus presentaciones destacan "Mujeres", "Señora de las cuatro décadas", "Historia de taxi", "Te conozco", "El problema" y "Desnuda".

También figura entre sus temas más populares "Fuiste tú", canción interpretada junto a la cantante Gaby Moreno, una de sus colaboraciones más conocidas.

Aunque su estilo ha generado opiniones divididas entre críticos musicales, el cantautor mantiene una sólida base de seguidores que ha convertido varios de sus temas en auténticos himnos del pop latino.

Por otra parte, el nombre real del artista es Édgar Ricardo Arjona Morales, nacido en 1964 en Jocotenango, Guatemala. Con el paso de los años se ha consolidado como uno de los cantautores y productores más importantes de América Latina.

Su estilo se distingue por letras narrativas que abordan temas como el amor, las relaciones humanas, la crítica social y situaciones cotidianas, combinando elementos del pop, el rock y ritmos tropicales.

A lo largo de su carrera ha recibido distintos reconocimientos, entre ellos el Premio Grammy al Mejor Álbum Pop Latino y el Latin Grammy por su álbum "Adentro" lanzado en 2005.

También, fue distinguido con el Premio Billboard a la Trayectoria Artística, que reconoce su impacto dentro de la música latinoamericana.

 


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