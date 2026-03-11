Podcast
Romeo Santos y Prince Royce anuncian gira juntos en México

Los íconos de la bachata llegarán a la CDMX con el 'Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026', su primera gira conjunta por Latinoamérica

  • 11
  • Marzo
    2026

Los cantantes dominicanos Romeo Santos y Prince Royce anunciaron que llevarán a varios países de Latinoamérica su primera gira conjunta “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026”, la cual incluirá una presentación en México y promete convertirse en uno de los conciertos más esperados del año para los seguidores de la bachata.

El espectáculo llegará el domingo 25 de octubre de 2026 a la Ciudad de México, donde ambos artistas interpretarán algunos de los temas más emblemáticos del género, además de las canciones de su nuevo álbum colaborativo.

Un proyecto que une a dos gigantes de la bachata

La gira acompaña el lanzamiento de Better Late Than Never, un disco conjunto integrado por 13 canciones inéditas que fusionan la bachata tradicional con influencias contemporáneas como el pop, el R&B, el afrobeat y ritmos tropicales.

El álbum marcó la primera colaboración formal entre ambos intérpretes tras años de especulación entre sus fanáticos. Según los propios artistas, el proyecto fue trabajado en secreto durante siete años.

Entre los logros del disco destaca que nueve canciones se posicionaron simultáneamente en la lista Hot Latin Songs de Billboard, estableciendo un récord semanal para artistas tropicales. El tema Dardos debutó en el octavo lugar, impulsado por más de tres millones de reproducciones oficiales.

EH UNA FOTO - 2026-03-11T164919.700.jpg

Además, el álbum debutó en el primer lugar del ranking Billboard Top Tropical Albums y alcanzó el puesto 32 del Billboard 200, convirtiéndose en la séptima entrada de ambos artistas en la lista que reúne todos los géneros musicales.

México, una de las paradas clave del tour

La etapa inicial del tour comenzará en abril de 2026 con presentaciones en Estados Unidos y Canadá. Posteriormente, la gira se expandirá a México, Perú, Chile y Argentina, lo que generó una fuerte reacción entre los seguidores de los cantantes en redes sociales.

romeo-y-prince.jpg

Durante los conciertos, los artistas interpretarán éxitos como Propuesta Indecente, Corazón Sin Cara y otros temas emblemáticos de sus carreras, además de nuevas canciones creadas para el proyecto conjunto.

A lo largo de su trayectoria, Romeo Santos ha sido considerado una figura fundamental en la evolución moderna de la bachata, primero como líder del grupo Aventura y posteriormente como solista, combinando el género con pop, hip hop y R&B, además de colaborar con artistas internacionales como Usher, Drake y Nicki Minaj.

Por su parte, Prince Royce se consolidó desde su debut en 2010 como una de las voces más representativas de la bachata contemporánea, con éxitos como Stand by Me, que ayudaron a acercar el género a nuevas generaciones y al público angloparlante.


