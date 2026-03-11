Podcast
Nuevo León

Propone EUA a México como pieza de producción mundial de chips

De la mano con este ideal, el representante de Estados Unidos en México concluyó su mensaje afirmando que el éxito de México fortalece a todo América del Norte

En la búsqueda de no monopolizar el mercado de semiconductores a nivel global, Estados Unidos impulsa la relocalización de esta industria y pone a México como principal aliado y destino para la generación de chips importantes para la industria automotriz y electrónica.

Como parte del evento de inauguración del “Sexto Capítulo del Foro de la Industria de Semiconductores Estados Unidos–México” este miércoles en Monterrey el jefe adjunto de misión de la Embajada de Estados Unidos en México, Mark Johnson señaló al país como la mejor opción en territorio y mano de obra para la relocalización de esta industria tecnológica.

Reducir dependencia de la manufactura asiática

Asimismo, durante su discurso indicó que el acortar la cadena de suministro es parte de las indicaciones del presidente del país vecino, Donald Trump con el objetivo de reducir la dependencia que calificó como “Peligrosa” de la manufactura asiática, específicamente proveniente de China.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump estamos relocalizando la manufactura más importante y reduciendo nuestra peligrosa dependencia de China y otros adversarios en tecnologías. Impulsan nuestra economía y defienden a nuestra nación. Estamos enfocados en traer la manufactura de chips en los Estados Unidos".

"La realidad es que no todos los chips pueden fabricarse en territorio estadounidense, México está bien posicionado para cubrir brechas críticas en la producción de Chips Legados, estos chips son esenciales para industrias clave en México como la automotriz y la electrónica”, detalló Johnson.

Preocupa crecimiento de China en el mercado de chips

Asimismo, el representante internacional externó la preocupación de que, si no se hace un cambio en la producción de estos componentes, China tendrá más del 50% del mercado para el 2030 a través de insumos que bajen los costos desplazando a otros productores del mercado.

Incluso, Johnson hizo una remembranza de la situación que paralizó la producción de vehículos y aparatos tecnológicos durante la pandemia por la falta de microchips y argumentó que el crecimiento de China en el mercado actual podría ser peor que aquella ocasión.

“China está incrementando rápidamente su participación global en la producción de estos chips y se proyecta que supere el 50% para el 2030. Además, está utilizando la misma estrategia de siempre subsidios masivos que expulse a los demás del mercado.

"Es importante estar en este suministro como herramienta de presión. Esto pone a nuestras industrias manufactureras en América del Norte en un riesgo aún mayor de lo que vimos durante la pandemia”, indicó Johnson.

Buscan fortalecer la cooperación entre México y Estados Unidos

De la mano con este ideal, el representante de Estados Unidos en México concluyó su mensaje afirmando que el éxito de México fortalece a todo América del Norte y está dispuesto a trabajar en coordinación bilateral para fortalecer la economía de ambos países.

“Estados Unidos primero no significa Estados Unidos solo queremos que México tenga éxito porque el éxito de México fortalece a América del Norte, pero el éxito requiere más que buenas intenciones y planes estratégicos y requiere de acción, Estados Unidos está listo para trabajar con México para construir una industria de semiconductores que genere empleos, fortalezca nuestras economías y asegure nuestro futuro compartido” agregó Johnson.


