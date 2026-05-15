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Aseguran que Luis Miguel fue internado en Nueva York

Según un reporte, lo que originalmente estaba programado como una consulta médica de rutina en la Gran Manzana derivó en un internamiento de urgencia

  • 15
  • Mayo
    2026

La incertidumbre rodea la salud de Luis Miguel. Este viernes 15 de mayo, diversos reportes periodísticos encendieron las alarmas en el mundo del espectáculo al revelar que el cantante mexicano se encuentra internado en una clínica de Nueva York desde el pasado lunes 11 de mayo, presuntamente debido a complicaciones cardíacas.

De una revisión de rutina a la hospitalización

Según un reporte, lo que originalmente estaba programado como una consulta médica de rutina en la Gran Manzana derivó en un internamiento de urgencia.

"Supuestamente… se dice que Luis Miguel desde el día lunes se encuentra hospitalizado tras sentirse mal, su novia lo habría llevado a revisión y según detectaron que tenía un problema cardíaco… y hasta el momento sigue hospitalizado en Nueva York", detalló Chamonic a través de sus plataformas digitales.

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A pesar del hermetismo que caracteriza al cantante, se confirmó que Luis Miguel no está solo en este difícil momento; su pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas, lo acompaña desde su ingreso al centro médico y ha estado a su lado durante todo el proceso.

Silencio absoluto en el entorno del "Sol"

Hasta el momento, ni el equipo de representación del artista ni sus familiares han emitido un comunicado oficial para confirmar o desmentir el reporte, manteniendo la política de discreción que ha marcado la vida del intérprete.

Este incidente médico ocurre en medio de un largo periodo de ausencia mediática. Desde que cerró con un éxito rotundo su gira mundial a finales de 2024, Luis Miguel se ha mantenido completamente alejado del ojo público y de las redes sociales.

Su última aparición captada por los reflectores ocurrió hace apenas un mes en Salamanca, España, donde se le vio disfrutando de una cena romántica con Paloma Cuevas. Hoy, la prioridad de sus seguidores y del mundo de la música se vuelca por completo en la evolución de su estado de salud.


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