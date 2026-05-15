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‘Lo poco que yo quiero’: Morat y Silvestre unen estilos musicales

La banda colombiana Morat presentó 'Lo poco que yo quiero', una colaboración junto al cantante vallenato Silvestre Dangond que mezcla el pop-rock con vallenato

  • 15
  • Mayo
    2026

La banda colombiana Morat sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de “Lo poco que yo quiero”, una colaboración junto al cantante vallenato Silvestre Dangond que fusiona dos estilos musicales distintos bajo una misma carga emocional.

El tema representa el primer adelanto de “Ya es mañana - parte 2”, el próximo álbum de estudio de la agrupación bogotana, programado para estrenarse en 2027.

De acuerdo con el equipo de prensa de la banda, la canción busca unir “dos mundos aparentemente distintos bajo una misma intensidad”, mezclando el pop-rock característico de Morat con la fuerza interpretativa del vallenato.

La letra gira en torno a la frustración de perseguir algo que parece inalcanzable, explorando emociones como la nostalgia, la ansiedad y la desesperación.

“Morat y Silvestre encuentran en esta colaboración un mismo lenguaje: el de quien persigue insistentemente algo que parece inalcanzable”, detalló la agrupación en un comunicado.

La canción arranca con una melodía de guitarra que mantiene el sello clásico de Morat y que acompaña toda la estructura musical del sencillo.

Sobre esa base sonora aparece la interpretación de Silvestre Dangond, quien aporta una ejecución vocal intensa y emocional que da identidad al tema.

“Lo poco que yo quiero” fue producida por Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Juan Pablo Isaza, integrante de la banda, quien además participó en la composición junto a Juan Pablo Villamil y Simón y Martín Vargas.

El videoclip oficial fue grabado en Miami bajo la dirección del venezolano Charlie Nelson.

La historia muestra a un hombre que espera a su novia para pedirle matrimonio, pero ella nunca aparece. A partir de ahí, el protagonista cae en una atmósfera de incertidumbre y desesperación que acompaña el tono melancólico de la canción.

El video también sirve como introducción al universo visual que Morat desarrollará en su próximo álbum.

Cabe señalar que dicho lanzamiento llega en una etapa de consolidación internacional para la agrupación colombiana.

La banda acumula más de 24 conciertos con boletos agotados en países como Argentina, Chile y España como parte de su gira “Ya es mañana World Tour”.


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