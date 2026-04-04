Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_73fa67ca28
Escena

Brian de Backstreet Boys pelea a palabras con joven en la playa

En los videos difundidos, se observa al artista intercambiando palabras con un individuo en medio de un ambiente tenso, llamando la atención de los presentes

  • 04
  • Abril
    2026

El cantante Brian Littrell, integrante de Backstreet Boys, se vio envuelto en un momento incómodo luego de protagonizar una discusión verbal con otra persona en una playa, hecho que rápidamente se viralizó en redes sociales. 

En los videos difundidos, se observa al artista intercambiando palabras con un individuo en medio de un ambiente tenso, lo que llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar.

De acuerdo con versiones de testigos, el altercado habría comenzado por una inconformidad relacionada con el espacio en la playa, presuntamente por la cercanía entre grupos o el uso de ciertas áreas, lo que generó molestia entre ambas partes.

Aunque la discusión no pasó a mayores y se mantuvo en el terreno verbal, el momento fue captado por personas cercanas que no tardaron en compartirlo en plataformas digitales.

Hasta ahora, Brian Littrell no ha emitido una postura oficial sobre lo sucedido, y tampoco se han confirmado detalles adicionales sobre la identidad de la otra persona involucrada. 

Sin embargo, el incidente ha abierto conversación sobre la privacidad de las celebridades en espacios públicos y cómo situaciones cotidianas pueden escalar rápidamente bajo la mirada constante de las redes sociales.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

escena_celine_dion_1c3c1de213
Preventa para shows de Céline Dion alcanza 9 millones de usuarios
PLANTILLAS_WEB_EH_INFO_7_1_a9ad3ef8f5
Pepe Aguilar fue artista sorpresa de Peso Pluma en Texas 
selena_gomez_261b43fd52
Selena Gómez deslumbra con su look en evento de Rare Beauty
publicidad

Últimas Noticias

escena_celine_dion_1c3c1de213
Preventa para shows de Céline Dion alcanza 9 millones de usuarios
AP_26095706217576_2a076afb61
Leeds vuelve a una semifinal de FA Cup luego de 38 años
Bienvenida_ninas_y_ninos_NL_Martha_Herrera_4_470cf349bd
Secretaría de Igualdad recibe a jóvenes campeones internacionales
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×