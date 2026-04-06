Regresa Jessica Lange a ‘American Horror Story 13’

La esperada temporada 13 de American Horror Story comenzó oficialmente su rodaje este 6 de abril de 2026, con una noticia que ha desatado la euforia entre los fans: el regreso de Jessica Lange después de ocho años de ausencia.

El anuncio fue realizado por el creador de la serie, Ryan Murphy, quien compartió las primeras imágenes desde el set a través de redes sociales, acompañadas del mensaje: “Season 13. Day One. The return of Jessica Lange!”.

En las fotografías, Lange aparece asomada a una ventana con vestuario elegante, evocando el estilo icónico que la convirtió en una de las figuras más memorables del universo de la serie.

Regreso al universo de “Coven”

La nueva entrega será una continuación directa de la tercera temporada, American Horror Story: Coven, una de las más populares de la franquicia.

La historia volverá a centrarse en la Academia Miss Robichaux para Jóvenes Excepcionales, hogar de un aquelarre de brujas descendientes de Salem.

En esta trama, el conflicto gira en torno a la lucha por la supervivencia del aquelarre, amenazas externas y la figura de la “Supreme”, la bruja más poderosa de su generación.

Un elenco estelar

Además de Lange, regresan figuras clave de la saga como Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates y Emma Roberts, entre otros.

También se suman nombres como Ariana Grande y John Waters, lo que refuerza la expectativa de una temporada con alto impacto mediático.

El retorno de Jessica Lange ha sorprendido especialmente, ya que en 2025 la actriz había descartado volver a la serie.

Su reincorporación ha sido interpretada por seguidores como una posible despedida del universo “Coven” o un cierre especial para los personajes más emblemáticos.

Lange interpretó a figuras icónicas en las primeras temporadas, incluyendo a Fiona Goode, la poderosa y ambiciosa “Supreme”, uno de los personajes más recordados de la franquicia.

Las grabaciones se llevan a cabo en Nueva York y posiblemente en Nueva Jersey, mientras que el estreno está previsto para el 31 de octubre de 2026, coincidiendo con Halloween, a través de FX, con disponibilidad en Hulu al día siguiente.

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