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Britney Spears presume 'viaje espiritual' tras caso DUI

Britney Spears compartió un mensaje reflexivo y una imagen con una cría de serpiente, símbolo que relacionó con salud, conciencia superior y buena fortuna

  • 10
  • Mayo
    2026

La cantante Britney Spears volvió a captar la atención pública al compartir un mensaje introspectivo sobre lo que describió como un “viaje espiritual”, días después de su reciente acuerdo de culpabilidad relacionado con un caso de conducción bajo los efectos del alcohol en California.

La llamada “Princesa del Pop” publicó en redes sociales una imagen tomada durante una visita a una tienda de mascotas junto a sus hijos, donde apareció sosteniendo o observando una cría de serpiente, animal al que describió como “precioso” y al que atribuyó un significado simbólico ligado a salud, conciencia superior y buena fortuna.

Reflexión personal tras su proceso judicial

En su publicación, Spears vinculó la experiencia con una etapa de transformación emocional y autoconocimiento, asegurando que ha conocido a nuevas personas que considera parte de una “bendición disfrazada”.

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La artista también reconoció que continúa trabajando en la manera en que se trata mentalmente, señalando que está aprendiendo a mostrarse mayor compasión.

Describió este proceso como “un viaje sin fin”, marcado por momentos de pausa, reflexión y agradecimiento.

Contexto legal reciente

La publicación se produce después de que Spears alcanzara un acuerdo de culpabilidad por conducir bajo los efectos del alcohol, tras su arresto el pasado 4 de marzo en Los Ángeles, cerca de su residencia.

Como parte del proceso judicial, la cantante permanecerá en libertad condicional durante 12 meses y deberá cumplir con diversas condiciones, entre ellas evitar posesión de sustancias sin prescripción médica válida y mantener seguimiento continuo en salud mental y tratamiento por abuso de sustancias.

Semanas después del incidente, Spears ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación con el objetivo de enfocarse en su bienestar personal.

Fuentes cercanas señalaron que la cantante se mostró profundamente afectada por lo sucedido, particularmente por el impacto potencial en su familia y en sus hijos.

A lo largo de los últimos años, Britney Spears ha mantenido una relación compleja con la atención mediática, especialmente tras el fin de su tutela legal y sus esfuerzos por reconstruir su vida personal y profesional.


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