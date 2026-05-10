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Dua Lipa demanda a marca por uso no autorizado de su imagen

La cantante reclama 15 millones de dólares al acusar a la firma surcoreana de usar su fotografía en cajas de televisores sin su consentimiento

  • 10
  • Mayo
    2026

La cantante Dua Lipa presentó una demanda por 15 millones de dólares contra Samsung, al acusar a la compañía de utilizar su imagen sin permiso en el embalaje de televisores como parte de una campaña comercial masiva destinada a aumentar ventas.

La querella, presentada en el Distrito Central de California, sostiene que la empresa surcoreana empleó desde el año pasado una fotografía de la artista en cajas de cartón de sus televisores sin conocimiento ni consentimiento de la intérprete.

Según el documento judicial, Dua Lipa exigió a Samsung detener el uso de su imagen tras descubrir la campaña, pero la empresa presuntamente ignoró la solicitud.

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“El rostro de la Sra. Lipa fue utilizado de forma destacada en una campaña de marketing masivo para un producto de consumo sin su conocimiento, sin consideración alguna y sin que ella tuviera voz, voto, control ni influencia alguna”, señala la demanda.

La defensa legal de la artista sostiene además que ella nunca habría autorizado ese uso, dado el cuidado con el que maneja su imagen pública y sus acuerdos comerciales.

Fotografía pertenece a la cantante

La demanda afirma que Dua Lipa posee los derechos de autor sobre la fotografía utilizada, captada entre bastidores durante el festival Austin City Limits en 2024.

El equipo legal de la cantante argumenta que Samsung creó una falsa percepción de respaldo comercial, haciendo creer a consumidores que la estrella promocionaba oficialmente sus productos.

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Como parte de la evidencia, la demanda incorpora publicaciones en X (antes Twitter) de usuarios que aseguraron haber comprado o considerado comprar televisores Samsung por la presencia de la cantante en el empaque.

Entre los comentarios citados destacan frases como: “Ni siquiera tenía pensado comprar un televisor, pero vi la caja y decidí comprarlo” o “Compraría ese televisor solo porque sale Dua Lipa”.

Además de la indemnización millonaria, la cantante acusa a Samsung de infracción de derechos de autor, uso indebido de imagen bajo la legislación de California, violación de la Ley Lanham federal, relacionada con publicidad engañosa y competencia desleal, así como infracción de marcas registradas.

Hasta el momento, Samsung no ha emitido comentarios públicos sobre las acusaciones.


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