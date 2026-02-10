Podcast
Escena

Brooke Josephson anuncia divorcio tras escándalo Epstein

Brooke Josephson confirmó su divorcio de Barry Josephson tras revelarse correos que lo vinculan con Jeffrey Epstein; afirmó que desconocía esa relación

La cantante y actriz estadounidense Brooke Josephson anunció públicamente que atraviesa un proceso de divorcio del productor Barry Josephson, luego de que el nombre de este apareciera en documentos desclasificados por el Departamento de Justicia relacionados con Jeffrey Epstein.

La declaración fue compartida a través de sus redes sociales durante el fin de semana, donde la artista pidió respeto a su privacidad y aseguró que desconocía cualquier vínculo entre su aún esposo y el fallecido delincuente sexual.

En su mensaje, Brooke Josephson, de 46 años, explicó que la decisión de hacer público el proceso responde a los “recientes acontecimientos en las noticias esta semana”.

“A la luz de los acontecimientos recientes en las noticias de esta semana, estoy preparada para compartir una actualización personal. Barry Josephson y yo estamos pasando por un divorcio. No estuve al tanto de la relación de Barry con Jeffrey Epstein durante todo nuestro matrimonio. Pido respetuosamente privacidad y oraciones para nuestros hijos y para mí durante este tiempo. Gracias a todos los que han mostrado compasión y respeto”, expresó.

La pareja contrajo matrimonio en 2007 y tiene dos hijos en común. Aunque la separación inicial se habría producido en diciembre de 2024, cuando Barry presentó la demanda de divorcio, el anuncio público cobró relevancia tras la difusión de los nuevos archivos.

Correos revelados en documentos oficiales

De acuerdo con reportes retomados por medios internacionales, los documentos incluyen correos electrónicos intercambiados entre Barry Josephson y Jeffrey Epstein durante varios años, incluso posteriores a la condena de este en 2008.

En los mensajes se mencionan préstamos que superarían los 300 mil dólares, así como referencias a jóvenes asistentes y otros intercambios que han generado controversia en la opinión pública.

Uno de los correos citados en reportes describe a una joven como “atractiva, inteligente y muy reservada”, lo que provocó críticas en redes sociales y reavivó el debate sobre las conexiones de figuras de Hollywood con Epstein.


