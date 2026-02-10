Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_6_a509bb88a7
Escena

Marc Anthony rompe silencio y habla sobre los Beckham

Marc Anthony afirmó que la versión pública del conflicto 'no se corresponde con la verdad' y dice que es extremadamente desafortunada

  • 10
  • Febrero
    2026

El cantante Marc Anthony se pronunció por primera vez sobre la disputa familiar que envuelve a los Beckham, luego de que Brooklyn Beckham acusara públicamente a sus padres de sabotear su relación con Nicola Peltz.

En una entrevista reciente, el artista de 57 años describió la situación como “extremadamente desafortunada”, aunque aseguró que la narrativa que circula en medios y redes sociales “difícilmente es la verdad”.

El origen del conflicto

La controversia se remonta a la boda de Brooklyn y Nicola en 2022, donde Marc Anthony actuó como parte de la celebración, en un gesto de amistad hacia la familia.

En enero de 2026, Brooklyn publicó un extenso mensaje en Instagram en el que confirmó su distanciamiento de David y Victoria Beckham.

En el texto, aseguró que durante la recepción se sintió “incómodo y humillado” cuando, según su versión, Anthony lo llamó al escenario para el primer baile con su esposa, pero en su lugar fue su madre quien lo esperaba.

17467467869035.jpg

El joven afirmó que el momento había sido planeado con semanas de anticipación como un baile romántico con Nicola, y acusó a su madre de haber “secuestrado” ese instante frente a más de 500 invitados.

La postura de Marc Anthony

Consultado sobre el incidente, Anthony evitó entrar en detalles y defendió su relación con la familia.

“No tengo nada que decir sobre lo que está pasando con la familia. Son una familia maravillosa, maravillosa. Los conozco desde antes de que nacieran los niños. Soy el padrino de Cruz. Tengo una relación muy estrecha con la familia”, declaró.

No obstante, subrayó que la forma en que se ha presentado públicamente el episodio “no es la verdad”.

Reacciones y silencio familiar

El DJ Fat Tony, quien también estuvo presente en la boda, señaló previamente que la situación fue “realmente incómoda” y aseguró que no hubo ninguna escena extravagante como se especuló en redes sociales.

Hasta ahora, David y Victoria Beckham no han emitido comentarios directos sobre las acusaciones de su hijo mayor.

Sin embargo, el exfutbolista insinuó recientemente en un foro público que a los jóvenes “se les permite cometer errores”, en referencia general al uso de redes sociales.

El episodio ha generado amplia cobertura mediática y debate en plataformas digitales, aunque, pese al escándalo, la relación de amistad entre Marc Anthony y los Beckham parecería mantenerse intacta.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_13_feb9290c19
Artistas que podrían acompañar a Bad Bunny en el Super Bowl
EH_DOS_FOTOS_2026_01_24_T103737_828_8cd5cc9571
Dj releva detalles de la polémica boda de Brookly Beckham
EH_UNA_FOTO_2026_01_20_T101803_462_7796db5516
David Beckham defiende que sus hijos aprendan de sus errores
publicidad

Últimas Noticias

nl_alie_tamez_1394376329
Vencen el veto y aprueban ayudas en tarifas del transporte
nacional_ine_d0c9a8c7f4
Cumplen 3 organizaciones requisitos para ser partidos políticos
Whats_App_Image_2026_02_11_at_5_20_20_PM_abe2095f61
Cada 2 de 10 mexicanos han sido víctimas de 'estafas románticas'
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
fuerza_aerea_mexicana_nuevo_leon_86146fbad5
Base Aérea N° 14 en NL celebra 111 años de Fuerza Aérea Mexicana
publicidad
×