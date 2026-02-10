Podcast
Finanzas

Down Jones supera máximos históricos; Wall Street abre mixto

Oracle ganaba casi un 2% después de haber subido más de un 9% en la sesión anterior, impulsada por la reafirmación de un análisis de inversión

  • 10
  • Febrero
    2026

Wall Street abrió este martes con resultados mixtos. El principal indicador superó sus máximos históricos al situarse por encima de la barrera de los 50,300 puntos.

wall-street-rojo.jpg

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada por agencia EFE, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.33% hasta 50,302 unidades
  • S&P 500: baja 0.01% hasta 6,964 unidades
  • Nasdaq: baja 0.17% hasta 23,198 unidades

A pesar de que estas dos últimas empresas registraron un retroceso en sus acciones, Dow Jones continuaba con su tendencia desde la jornada de rebote.

Así se movilizaron las acciones del resto de la bolsa

En cuanto a valores, Oracle ganaba casi un 2% después de haber subido más de un 9% en la sesión anterior, impulsada por la reafirmación de una firma de análisis sobre su atractivo como opción de inversión.

Otras tecnológicas como Microsoft y Palantir, que ayer cerraron con subidas de 3 y un 5% respectivamente, crecían alrededor de un 1%.

La empresa refresquera de Coca-Cola obtuvo un beneficio de 13,107 millones de dólares en 2025, un 23.29 % más que el año anterior, según anunció este martes.

caravana-coca-cola-en-monterrey-este-sera-su-recorrido.jpg

Goldman Sachs, que venía de cerrar con una subida del 1.6 %, empezaba la jornada bursátil con otro 1.6 % en verde.

 

 

 


