Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26040067129436_7590659a45
Escena

Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo

Su show en el medio tiempo del Super Bowl reunió 135,4 millones de espectadores, superó a Kendrick Lamar y marcó un hito latino; también destacó su look de Zara

  • 08
  • Febrero
    2026

Bad Bunny realmente hizo historia, pues además de convertirse en el primer artista latino en presentar el show del medio tiempo del Super Bowl, también logró el hito de ser el más visto de todos los tiempos.

Y es que, de acuerdo con la cadena de noticias NBC, el show del cantante puertorriqueño logró una audiencia de 135,4 millones de espectadores, superando el espectáculo del Super Bowl 59 en 2025 de Kendrick Lamar, quien en ese momento se convirtió en el más visto de la historia con 133,5 millones de vistas.

Los shows de medio tiempo más vistos

De acuerdo con la revista Billboard, estas son las presentaciones más vistas durante la final de la NFL:

  1. Kendrick Lamar en 2025 con 133,5 millones de vistas.
  2. Usher en 2024 con 123,4 millones de vistas.
  3. Rihanna en 2023 con 121 millones de vistas.
  4. Katy Perry en 2015 con 121 millones de vistas.
  5. Lady Gaga en 2017 con 117,5 millones de vistas.
  6. Coldplay en 2016 con 115,5 millones de vistas.
  7. Bruno en 2014 con 115,3 millones de vistas.
  8. Madonna en 2012 con 114 millones de vistas.
  9. Beyoncé en 2013 con 110,8 millones de vistas.
  10. Black Eyed Peas en 2012 con 110,2 millones de vistas.

Bad Bunny deslumbra con atuendo de Zara

El atuendo blanco de Bad Bunny en el Super Bowl fue diseñado por la marca española Zara, según informó Vogue.

El look del cantante puertorriqueño consistió en dos piezas monocromáticas que incluían camisa con cuello y corbata al estilo de jugador de fútbol americano con el dorsal 64, pantalones y zapatillas Adidas.

Este atuendo fue acompañado de un lujoso reloj Royal Oak de Audemars Piguet, con caja de oro amarillo de 18 quilates y esfera de malaquita.

La boda vista en el medio tiempo sí fue real

Durante el espectáculo de medio tiempo, además de la escenografía, recreando un pequeño Puerto Rico y de representar algo muy latino, como lo son los niños durmiendo en las sillas durante las fiestas, se pudo apreciar una boda, la cual, según el representante de Bad Bunny, fue totalmente real.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

duolingo_alza_alumnos_espanol_bad_bunny_a46a319d03
Duolingo aumenta 35% de alumnos en español por Bad Bunny
EH_UNA_FOTO_37_28ef339cdd
Disney impulsa el Super Bowl 2027 con campaña 'We’re Going'
EH_FOTO_VERTICAL_3_a8cf11a5db
NFL revela logo oficial del Super Bowl LXI en Los Ángeles
publicidad

Últimas Noticias

nacional_scjn_presidente_63581d3588
Aprueba SCJN que UIFE sea de la Fiscalía pero le quita facultades
mujer_atropellada_paseo_leones_9f0d42274f
Video: Captan atropello de mujer en avenida Paseo de los Leones
turismo_carnaval_1e88d94588
Prevén 75,000 visitantes y derrama económica por Carnaval
publicidad

Más Vistas

AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
Whats_App_Image_2026_02_07_at_09_18_02_1ab086f6b7
El origen del nombre de los Seattle Seahawks (Halcones Marinos)
321f67331d1ea852432ae78bbb8703927ef217ccw_7c2cafa035
Encuentran sin vida a tres mineros desaparecidos en Sinaloa
publicidad
×