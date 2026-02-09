Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave

Un impactante video que muestra el momento del atropello de una mujer registrado en la avenida Paseo de los Leones, al poniente de Monterrey, ha causado gran consternación en redes sociales.

Los hechos ocurrieron ante la mirada de empleados de oficinas y conductores que transitaban por la zona, quienes captaron con sus teléfonos móviles una secuencia de eventos que inició con el reporte de una joven caminando descalza entre los carriles de la transitada arteria.

Según los reportes preliminares y lo que se observa en las grabaciones, un oficial de policía ya había detectado a la mujer en una situación vulnerable.

El elemento decidió “custodiarla” de cerca para garantizar su seguridad y alertar a los conductores.

Sin embargo, de manera imprevista, la mujer intentó cruzar corriendo los carriles de circulación.

En ese momento, un vehículo blanco que se desplazaba a velocidad considerable, y que aparentemente no pudo anticipar la maniobra, la impactó de forma directa.

El golpe proyectó a la víctima varios metros sobre la carpeta asfáltica, provocándole heridas de gravedad que requirieron atención médica inmediata.

Minutos después del percance, elementos de Tránsito de Monterrey arribaron al lugar para resguardar la zona y evitar que la mujer, aún tendida en el pavimento, fuera arrollada por otros vehículos.

El accidente provocó cierres parciales de varios carriles de circulación.

Además, se registró un intenso tráfico hacia el poniente de la ciudad durante las labores de auxilio.

La mujer fue trasladada a un hospital cercano, donde su condición permanece grave y bajo pronóstico reservado.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas que llevaron a la joven a caminar sin calzado por la avenida ni los motivos por los cuales se lanzó hacia el flujo vehicular.

Comentarios