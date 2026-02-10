Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
rusia_otan_b35c0b3971
Internacional

Alertan que Rusia reforzará tropas cerca de la OTAN

El jefe de inteligencia estonio afirmó que Moscú no puede atacar a la OTAN por ahora, pero prevé ampliar fuerzas en su frontera oriental

  • 10
  • Febrero
    2026

Rusia no estaría en condiciones de lanzar un ataque contra la OTAN este año ni el próximo, aunque sí prepara un fortalecimiento relevante de sus fuerzas en el flanco oriental de la alianza, advirtió Kaupo Rosin, director del servicio de inteligencia exterior de Estonia.

En una rueda de prensa virtual, el funcionario aseguró que el Kremlin planea crear nuevas unidades militares y multiplicar entre dos y tres veces el número de tropas desplegadas antes de la guerra en la frontera con países miembros de la OTAN.

Ese plan, subrayó, dependerá en gran medida del desenlace del conflicto en Ucrania y de las conversaciones diplomáticas en curso.

“Actualmente no hay suficientes recursos disponibles” para una ofensiva directa, señaló Rosin, quien añadió que Moscú observa con preocupación el proceso de rearme europeo y la posibilidad de que Occidente fortalezca su postura militar en los próximos años.

Ucrania, pieza central en los cálculos rusos

Rosin sostuvo que el presidente ruso, Vladímir Putin, no muestra intención de frenar la invasión a Ucrania, que se acerca a su cuarto año.

“En su cabeza, todavía piensa que en algún momento podrá ganar militarmente”, afirmó.

Según la evaluación estonia, Rusia necesitaría mantener una parte considerable de su ejército tanto en los territorios ocupados como dentro de su propio país para evitar contraofensivas ucranianas, lo que limita su margen para abrir un nuevo frente contra la OTAN.

El jefe de inteligencia también afirmó que Moscú está alargando las conversaciones con Washington y que “no hay absolutamente ninguna discusión sobre cómo cooperar realmente con Estados Unidos de manera significativa”.

Estonia publica su informe anual de seguridad

Las declaraciones de Rosin se dieron horas antes de la difusión del informe anual de seguridad de Estonia. El funcionario explicó que su análisis se basa en información obtenida de “discusiones internas rusas”, sin detallar cómo se consiguió, y afirmó que para el Kremlin Estados Unidos sigue siendo el “principal enemigo”.

Aunque funcionarios rusos han reiterado públicamente que buscan un acuerdo negociado, mantienen exigencias firmes y muestran escasa disposición a ceder, según la evaluación estonia.

Bombardeos y víctimas en el este de Ucrania

Mientras continúan las gestiones diplomáticas, los ataques rusos prosiguieron. Aviones de Moscú lanzaron siete bombas planeadoras sobre Sloviansk, en la región de Donetsk, que mataron a una niña de 11 años y a su madre, de acuerdo con el jefe regional Vadym Filashkin.

Otras 16 personas, entre ellas una menor de 7 años, resultaron heridas y varios edificios residenciales quedaron dañados.

Durante la noche, drones rusos atacaron otras zonas del país, dejando al menos cinco heridos más, incluidos tres niños.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_8510_73af39b4a7
Coordinan municipio y CFE mejoras a red eléctrica en Ramos Arizpe
image_1351e249a4
El idioma de pétalos. ¿Qué dice el ramo que vas a regalar?
quienes_atacaron_convoy_angela_aguilar_christian_nodal_b1957b0516
Detienen a 4 tras ataque cerca de rancho de Pepe Aguilar
publicidad

Últimas Noticias

20260213_05_marianardz_campana_quemaduras_02_a139010417
Aplaude Mariana Rodríguez campaña de atención a niños quemados
Whats_App_Image_2026_02_13_at_5_48_55_PM_e38a52bb23
'Unirán' estadios de Tigres y Rayados con una gran carrera
Sunderland_6201244fdf
Sunderland de Inglaterra lanza colección inspirada en México
publicidad

Más Vistas

escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
Whats_App_Image_2026_02_12_at_3_45_23_PM_a300f30b5c
Garantiza San Pedro recursos para sus 181 colonias
publicidad
×