Alertan que Rusia reforzará tropas cerca de la OTAN

Rusia no estaría en condiciones de lanzar un ataque contra la OTAN este año ni el próximo, aunque sí prepara un fortalecimiento relevante de sus fuerzas en el flanco oriental de la alianza, advirtió Kaupo Rosin, director del servicio de inteligencia exterior de Estonia.

En una rueda de prensa virtual, el funcionario aseguró que el Kremlin planea crear nuevas unidades militares y multiplicar entre dos y tres veces el número de tropas desplegadas antes de la guerra en la frontera con países miembros de la OTAN.

Ese plan, subrayó, dependerá en gran medida del desenlace del conflicto en Ucrania y de las conversaciones diplomáticas en curso.

“Actualmente no hay suficientes recursos disponibles” para una ofensiva directa, señaló Rosin, quien añadió que Moscú observa con preocupación el proceso de rearme europeo y la posibilidad de que Occidente fortalezca su postura militar en los próximos años.

Ucrania, pieza central en los cálculos rusos

Rosin sostuvo que el presidente ruso, Vladímir Putin, no muestra intención de frenar la invasión a Ucrania, que se acerca a su cuarto año.

“En su cabeza, todavía piensa que en algún momento podrá ganar militarmente”, afirmó.

Según la evaluación estonia, Rusia necesitaría mantener una parte considerable de su ejército tanto en los territorios ocupados como dentro de su propio país para evitar contraofensivas ucranianas, lo que limita su margen para abrir un nuevo frente contra la OTAN.

El jefe de inteligencia también afirmó que Moscú está alargando las conversaciones con Washington y que “no hay absolutamente ninguna discusión sobre cómo cooperar realmente con Estados Unidos de manera significativa”.

Estonia publica su informe anual de seguridad

Las declaraciones de Rosin se dieron horas antes de la difusión del informe anual de seguridad de Estonia. El funcionario explicó que su análisis se basa en información obtenida de “discusiones internas rusas”, sin detallar cómo se consiguió, y afirmó que para el Kremlin Estados Unidos sigue siendo el “principal enemigo”.

Aunque funcionarios rusos han reiterado públicamente que buscan un acuerdo negociado, mantienen exigencias firmes y muestran escasa disposición a ceder, según la evaluación estonia.

Bombardeos y víctimas en el este de Ucrania

Mientras continúan las gestiones diplomáticas, los ataques rusos prosiguieron. Aviones de Moscú lanzaron siete bombas planeadoras sobre Sloviansk, en la región de Donetsk, que mataron a una niña de 11 años y a su madre, de acuerdo con el jefe regional Vadym Filashkin.

Otras 16 personas, entre ellas una menor de 7 años, resultaron heridas y varios edificios residenciales quedaron dañados.

Durante la noche, drones rusos atacaron otras zonas del país, dejando al menos cinco heridos más, incluidos tres niños.

