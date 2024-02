Bryan Adams ofrece velada irresistible en Monterrey

La velada con Bryan Adams resultó en una mezcla de romanticismo, rock, pop y baile, que fue irresistible para los fanáticos que se dieron cita en la Arena Monterrey para disfrutar del encuentro con el cantautor canadiense.

El músico de 64 años contagió con su energía al público desde que inició con Kick ass. Y aunque su gran sello son las baladas, tiene para todos los gustos en su tour "An evening with Bryan Adams".

Bryan Adams en el regreso a Monterrey pic.twitter.com/LmgQGrQny0 — Mariela Pocurull (@mariela_po) February 7, 2024

Rasgó su guitarra con fuerza en temas como: 18 til I Die y Go Down Rockin; puso al público a bailar en I've been looking for you, y recordó a Tina Turner con It's Only Love, que grabó junto a ella.

Una producción sencilla con la pantalla como fondo, proyectando imágenes del escenario en blanco y negro y algunos gráficos fue suficiente para enmarcar su talento y el de los cuatro músicos que le acompañaron en escena.

Que bonito todo el concierto de Bryan Adams 🥹❤️‍🩹 pic.twitter.com/KK81kJAEHn — 𝐓𝐡𝐢𝐧 𝐋𝐢𝐳𝐳𝐲 (@lizbethrdz__) February 7, 2024

El papel protagónico fue para los grandes clásicos coreados por todos de principio a fin: (Everything I Do) I Do It for You impregnó el ambiente de romanticismo y emotividad. Por éxitos no paró: Somebody, Heaven, Back to You y muchos más de una larga carrera que se avisaba desde aquél lejano Summer of '69.

Cerró con Have You Ever Really Loved a Woman?, Cuts like a knife, así como el cover de Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You, y All for Love. De todo para complacer.





Comentarios