Billboard nombra a HUNTR/X Mujeres del Año 2026

Las cantantes EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, conocidas por interpretar las voces del grupo ficticio HUNTR/X en la película animada KPop Demon Hunters, fueron nombradas Mujeres del Año 2026 por la revista Billboard.

El anuncio fue realizado el 11 de marzo de 2026, destacando el enorme impacto cultural y musical que las artistas lograron durante el último año gracias al éxito del tema Golden, que dominó las listas globales.

Billboard Women in Music is going 🆙🆙🆙



EJAE, AUDREY NUNA and REI AMI, the singing voices of HUNTR/X, are Billboard's 2026 Women of the Year.



Watch #BBWomenInMusic at https://t.co/mkxt2GhYiJ or Billboard's YouTube channel live on April 29. pic.twitter.com/uNEetZRtgA — billboard (@billboard) March 11, 2026

Un fenómeno musical global

La canción “Golden”, interpretada por el trío como parte del grupo ficticio HUNTR/X, se convirtió en uno de los mayores éxitos del año al alcanzar el primer lugar del Billboard Hot 100 durante varias semanas.

El tema también rompió récords en el Billboard Global 200 y obtuvo un Grammy Awards en la categoría Best Song Written for Visual Media, convirtiéndose en el primer acto relacionado con el K-pop en ganar ese galardón.

Para Billboard, el reconocimiento como Mujeres del Año destaca “su capacidad para romper barreras culturales y redefinir el poder femenino en la música global”.

Un premio dentro de una gran gala musical

Las artistas recibirán el reconocimiento durante la ceremonia Billboard Women in Music 2026, que se celebrará el 29 de abril en el Hollywood Palladium, en Los Ángeles.

El evento será presentado por la actriz y cantante Keke Palmer y reunirá a varias figuras destacadas de la industria.

Entre las artistas que también serán homenajeadas se encuentran Teyana Taylor, Tate McRae, Ella Langley, Kehlani, Laufey, Mariah the Scientist, Thalía y Zara Larsson.

El éxito detrás de KPop Demon Hunters

Estrenada en 2025 por Netflix y producida por Sony Pictures Animation, KPop Demon Hunters se convirtió rápidamente en un fenómeno global.

La película sigue a HUNTR/X, un popular grupo de K-pop integrado por tres jóvenes que, además de ser estrellas del pop, llevan una doble vida como cazadoras de demonios que utilizan el poder de la música para proteger al mundo.

En la historia, los personajes Rumi, Mira y Zoey —interpretados en voz por Arden Cho, May Hong y Ji-young Yoo— se enfrentan a los Saja Boys, un grupo rival que en realidad oculta una amenaza demoníaca.

La cinta mezcla acción, comedia y elementos de la mitología coreana con la cultura del K-pop, lo que la convirtió en la película original más vista en la historia de Netflix, superando los 325 millones de visualizaciones según reportes de 2026.

Antes del éxito de la película, las tres artistas ya tenían trayectorias dentro de la industria musical.

EJAE, cuyo nombre real es Kim Eun-jae, había construido una sólida carrera como compositora para grupos de K-pop como Red Velvet, aespa, TWICE y LE SSERAFIM.

Por su parte, Audrey Nuna y Rei Ami ya contaban con carreras dentro de la escena alternativa del pop y el hip-hop estadounidense, aunque su participación en el proyecto cinematográfico las impulsó a una audiencia global sin precedentes.

El éxito del soundtrack de la película, que logró colocar varias canciones simultáneamente en el Top 10 del Hot 100, convirtió a HUNTR/X en uno de los fenómenos musicales más inesperados de los últimos años.

Comentarios