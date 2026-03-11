Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_03_11_T125925_146_7d4e14f350
Escena

Billboard nombra a HUNTR/X Mujeres del Año 2026

EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami reciben el reconocimiento tras el éxito mundial de ¿Golden', el hit de la película animada de Netflix 'KPop Demon Hunters'

  • 11
  • Marzo
    2026

Las cantantes EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, conocidas por interpretar las voces del grupo ficticio HUNTR/X en la película animada KPop Demon Hunters, fueron nombradas Mujeres del Año 2026 por la revista Billboard.

El anuncio fue realizado el 11 de marzo de 2026, destacando el enorme impacto cultural y musical que las artistas lograron durante el último año gracias al éxito del tema Golden, que dominó las listas globales.

Un fenómeno musical global

La canción “Golden”, interpretada por el trío como parte del grupo ficticio HUNTR/X, se convirtió en uno de los mayores éxitos del año al alcanzar el primer lugar del Billboard Hot 100 durante varias semanas.

El tema también rompió récords en el Billboard Global 200 y obtuvo un Grammy Awards en la categoría Best Song Written for Visual Media, convirtiéndose en el primer acto relacionado con el K-pop en ganar ese galardón.

EH UNA FOTO - 2026-03-11T130622.977.jpg

Para Billboard, el reconocimiento como Mujeres del Año destaca “su capacidad para romper barreras culturales y redefinir el poder femenino en la música global”.

Un premio dentro de una gran gala musical

Las artistas recibirán el reconocimiento durante la ceremonia Billboard Women in Music 2026, que se celebrará el 29 de abril en el Hollywood Palladium, en Los Ángeles.

El evento será presentado por la actriz y cantante Keke Palmer y reunirá a varias figuras destacadas de la industria.

EH UNA FOTO - 2026-03-11T130659.045.jpg

Entre las artistas que también serán homenajeadas se encuentran Teyana Taylor, Tate McRae, Ella Langley, Kehlani, Laufey, Mariah the Scientist, Thalía y Zara Larsson.

El éxito detrás de KPop Demon Hunters

Estrenada en 2025 por Netflix y producida por Sony Pictures Animation, KPop Demon Hunters se convirtió rápidamente en un fenómeno global.

La película sigue a HUNTR/X, un popular grupo de K-pop integrado por tres jóvenes que, además de ser estrellas del pop, llevan una doble vida como cazadoras de demonios que utilizan el poder de la música para proteger al mundo.

En la historia, los personajes Rumi, Mira y Zoey —interpretados en voz por Arden Cho, May Hong y Ji-young Yoo— se enfrentan a los Saja Boys, un grupo rival que en realidad oculta una amenaza demoníaca.

La cinta mezcla acción, comedia y elementos de la mitología coreana con la cultura del K-pop, lo que la convirtió en la película original más vista en la historia de Netflix, superando los 325 millones de visualizaciones según reportes de 2026.

EH UNA FOTO - 2026-03-11T130719.960.jpg

Antes del éxito de la película, las tres artistas ya tenían trayectorias dentro de la industria musical.

EJAE, cuyo nombre real es Kim Eun-jae, había construido una sólida carrera como compositora para grupos de K-pop como Red Velvet, aespa, TWICE y LE SSERAFIM.

Por su parte, Audrey Nuna y Rei Ami ya contaban con carreras dentro de la escena alternativa del pop y el hip-hop estadounidense, aunque su participación en el proyecto cinematográfico las impulsó a una audiencia global sin precedentes.

El éxito del soundtrack de la película, que logró colocar varias canciones simultáneamente en el Top 10 del Hot 100, convirtió a HUNTR/X en uno de los fenómenos musicales más inesperados de los últimos años.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_03_11_T164958_688_98e8682975
Romeo Santos y Prince Royce anuncian gira juntos en México
HDJ_Fhy_Wa4_AA_Xizg_a1bc7bdea2
Nikki Glaser conducirá los Globos de Oro por tercera vez en 2027
iron_man_premios_oscar_d5d9d63d1b
Elenco de Iron Man... ¿Estará en los Premios Oscar 2026?
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_be852327ef
Impulsa Protección Civil trabajo conjunto con grupos voluntarios
Gemini_Generated_Image_7ll3je7ll3je7ll3_2b4e526d7d
¡Cambiazo! De 40 grados bajará hasta 9 grados este lunes
platica_escuela_libre_violencia1_6bc9a49694
Fomenta Gobierno de Victoria educación libre de violencia
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
seleccion_de_iran_mundial_2026_20fb697a5e
Irán anuncia que no participará en el Mundial 2026 tras conflicto
publicidad
×