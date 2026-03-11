Podcast
Shay Mitchell se suma al reboot de “Baywatch” como salvavidas

La estrella de “Pretty Little Liars” interpretará a Trina en la nueva serie de Fox que revivirá el clásico de los años 90

  • 11
  • Marzo
    2026

La actriz Shay Mitchell, conocida por su papel en la serie Pretty Little Liars, se incorporó oficialmente al elenco del reboot televisivo de Baywatch, que prepara Fox para la temporada 2026-2027.

La producción, que funcionará como una secuela moderna del clásico de los años 90, contará con Mitchell como personaje regular dentro de la historia.

¿Qué sabemos de su papel?

En la nueva serie, la actriz dará vida a Trina, una exabogada que decidió abandonar una prestigiosa firma legal para dedicarse por completo a trabajar como salvavidas.

EH UNA FOTO - 2026-03-11T120148.541.jpg

De acuerdo con la descripción oficial del personaje, Trina es “la mente más aguda del equipo de Baywatch”, una mujer apasionada y comprometida que suele seguir su corazón, aunque también utiliza su inteligencia para cuestionar sus propias decisiones.

Mitchell se une al actor Stephen Amell, famoso por protagonizar Arrow, quien interpretará a Hobie Buchannon, ahora convertido en capitán de Baywatch y siguiendo los pasos de su padre, el legendario Mitch Buchannon.

EH UNA FOTO - 2026-03-11T120311.656.jpg

El reparto también incluye a Jessica Belkin, Hassie Harrison, Thaddeus LaGrone, Brooks Nader y Noah Beck.

Además, el actor David Chokachi retomará su papel clásico de Cody Madison, ahora como propietario del bar y parrilla The Shoreline, un punto de encuentro para los salvavidas.

Una nueva generación en la playa

La historia se centrará en Hobie Buchannon, el antiguo niño rebelde de la serie original, quien ahora lidera al equipo de salvavidas.

Su vida dará un giro cuando Charlie, la hija que nunca supo que tenía, aparezca para seguir el legado familiar y convertirse también en socorrista.

La nueva versión promete rescates llenos de adrenalina, romances complicados y heroísmo en la playa, manteniendo el espíritu del programa original pero con una narrativa contemporánea.

La serie recibió una orden directa de 12 episodios y será coproducida por Fox Entertainment y Fremantle.

El proyecto estará dirigido por el showrunner Matt Nix, conocido por series como Burn Notice y The Gifted.

EH UNA FOTO - 2026-03-11T120243.350.jpg

El rodaje comenzará esta primavera en Venice Beach y en los estudios de Fox en Century City, con el objetivo de estrenar la serie durante la temporada televisiva 2026-2027.

Mitchell alcanzó fama internacional al interpretar a Emily Fields en Pretty Little Liars, y posteriormente participó en series como You y Dollface.


