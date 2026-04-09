BTS arranca la gira más grande en la historia del K-pop

Tras cuatro años de ausencia como grupo completo, BTS vuelve a los escenarios con una gira mundial.

El septeto surcoreano inició este jueves en Goyang el “BTS World Tour Arirang”, un recorrido que contempla 85 conciertos en 34 ciudades, consolidándose como el tour más ambicioso en la historia del K-pop.

El regreso no solo marca una nueva etapa para la banda, sino también uno de los momentos más esperados por millones de fans en todo el mundo.

Horas antes del primer concierto, Jimin adelantó que el grupo busca reinventarse sobre el escenario.

“Estamos intentando mostrar una producción completamente diferente a la que hemos hecho antes”, señaló.

La propuesta incluye un escenario de 360 grados y una producción visual inmersiva. Suga destacó que el montaje contará con “fuertes elementos visuales”, diseñados para ofrecer una experiencia envolvente al público.

El tour arrancó a las 19:00 hora local en Goyang, con presentaciones adicionales durante el fin de semana antes de su salto a otros continentes.

Gira global con nuevas plazas en América Latina

La gira recorrerá Asia, Europa y América, incluyendo por primera vez países como Colombia, Perú y Argentina, ampliando así el alcance del grupo en la región latinoamericana.

El tour se extenderá hasta 2027, convirtiéndose en el más largo y extenso de su carrera.

"Arirang", un álbum con identidad coreana

El espectáculo acompaña el lanzamiento de su nuevo álbum, "Arirang", publicado el pasado 20 de marzo.

Cabe señalar que el disco rinde homenaje a la cultura surcoreana al tomar el nombre de la canción folclórica más emblemática del país.

Además, representa el primer trabajo del grupo con todos sus integrantes tras cumplir el servicio militar obligatorio.

El lanzamiento llega cuatro años después de "Proof", su último proyecto conjunto.

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