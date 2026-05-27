BTS publica detrás de cámaras de su encuentro con Sheinbaum

La agrupación surcoreana BTS compartió este miércoles un video detrás de cámaras de la visita que realizó a Palacio Nacional durante su paso por México, donde sostuvo un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo antes de sus tres conciertos.

El material audiovisual, publicado en sus plataformas oficiales, muestra momentos inéditos de la convivencia entre RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook con la mandataria federal, así como la reacción de miles de seguidoras que se congregaron en el Zócalo capitalino para intentar ver a los integrantes de la banda.

BTS queda impresionado con Palacio Nacional

El video documenta cronológicamente la visita realizada el pasado 6 de mayo y deja ver el asombro de los integrantes al recorrer los pasillos del recinto histórico.

Las cámaras captaron a los artistas observando los murales de Diego Rivera y admirando la arquitectura colonial del edificio que funciona como sede del Poder Ejecutivo Federal.

Durante algunas escenas también se escucha a uno de los integrantes mencionar: “Tenemos que cantar Airplane pt. 2”, mientras observaban la multitud reunida en la Plaza de la Constitución.

La publicación rápidamente se volvió tendencia entre las fanáticas del grupo en México y América Latina, quienes destacaron la cercanía de los artistas con el público mexicano.

La selfie con Claudia Sheinbaum

Uno de los momentos más comentados del video ocurrió cuando los integrantes rompieron el protocolo para pedir una fotografía junto a la presidenta mexicana.

“¿Puede la presidenta unirse a nuestra selfie?”, se escucha decir a uno de los miembros antes de capturar la imagen junto a Sheinbaum.

La fotografía provocó una ola de reacciones en redes sociales y se convirtió en una de las postales más compartidas por las seguidoras de la agrupación.

El encuentro también sirvió para reforzar la relación cultural entre México y Corea del Sur, luego del impacto económico y turístico que generaron los conciertos de BTS en la capital del país.

Al momento de despedirse, Claudia Sheinbaum habría acordado con los integrantes de BTS su regreso a México en 2027, según se aprecia en el video difundido por la agrupación.

La presidenta expresó su interés en que las seguidoras mexicanas tengan nuevamente la oportunidad de ver en vivo a la banda más influyente del K-pop a nivel mundial.

BTS recorrió sitios emblemáticos de la capital

Además de su reunión oficial y sus presentaciones musicales, los integrantes de BTS aprovecharon su estancia para visitar distintos puntos emblemáticos de la Ciudad de México.

El grupo realizó recorridos privados por el Museo Frida Kahlo y el Museo Anahuacalli, espacios ligados a la obra de Diego Rivera y Frida Kahlo.

También visitaron la Arena México, recinto deportivo de lucha libre profesional, donde algunos integrantes presenciaron una función de lucha libre mexicana y convivieron con el luchador Místico.

Durante esa visita, el gladiador apareció usando una chamarra blanca con los nombres de los siete integrantes, prenda que posteriormente utilizó Jin durante uno de los conciertos

La presencia de BTS en la capital mexicana provocó movilizaciones masivas de fans durante varios días, especialmente en el Centro Histórico y en los alrededores del recinto donde ofrecieron sus conciertos.

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