Escena

Julio Iglesias rompe el silencio por acusaciones de abuso

El cantante respondió en Instagram a las acusaciones en su contra, negó los señalamientos y difundió conversaciones privadas para sostener su versión

Tras semanas de silencio y luego de negar públicamente las acusaciones de abuso sexual en su contra, Julio Iglesias decidió romper el mutismo y responder directamente a quienes lo señalan, luego de que —según él— la Fiscalía de España le negara acceso formal a la denuncia presentada en su contra.

Fue a través de sus historias de Instagram donde el cantante español lanzó lo que calificó como un “contraataque”, no solo contra las denunciantes, sino también contra quienes han difundido la versión de los hechos.

En uno de los mensajes, Iglesias aseguró que se vio obligado a pronunciarse públicamente ante lo que considera un cierre de las vías institucionales para defenderse.

“Ante la negativa de la Fiscalía de España a permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y a proporcionarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente”, escribió el artista, dejando claro su inconformidad con el proceso.

En el mismo mensaje, Iglesias afirmó que las acusaciones en su contra son falsas y que existen pruebas que, a su juicio, lo respaldan. Según explicó, las conversaciones privadas sostenidas con las denunciantes durante y después de que trabajaron en su casa demostrarían que el relato difundido carece de veracidad.

“La evidencia es clara: las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse demuestran que la información difundida carece de veracidad”, aseguró.

De paso revela los nombres de sus denunciantes

Para sustentar su versión, el intérprete compartió una serie de capturas de pantalla de conversaciones privadas, en las que incluso reveló los nombres de las mujeres que lo señalan.

En una de ellas, fechada el 20 de abril de 2021, una mujer identificada como Stephany Abreu le envía un mensaje nocturno con tono afectuoso, deseándole descanso y expresándole cariño y agradecimiento por sus enseñanzas.

En otras capturas, correspondientes al 1 y 4 de mayo de ese mismo año, la misma persona le envía mensajes con corazones y besos, le pregunta cuándo retomarán los ejercicios y le recuerda usar una faja postural. Meses después, en septiembre de 2021, vuelve a escribirle: “Te quiero mucho, gracias por todo”.

La última conversación atribuida a Stephany Abreu data de septiembre de 2022, donde se dirige a él como “Julitoooo”, le desea salud y felicidad, y firma el mensaje como “tu fisioterapeuta por siempre”.

En otra serie de mensajes, una mujer identificada como María Alejandra le envía saludos afectuosos en 2023, le expresa que lo quiere mucho y se pone “a la orden”. Incluso aparece un mensaje en el que ella misma escribe: “Me gustaría desearle feliz año nuevo al señor, pero de seguro no quiere saber de mí”.

Con la difusión de estas conversaciones, Julio Iglesias busca desacreditar públicamente las acusaciones en su contra y reforzar su postura de inocencia, aunque la polémica se intensifica al tratarse de mensajes privados y al revelarse la identidad de las denunciantes.


