Secretaría de Economía busca erradicar la violencia económica

La violencia contra la mujer no siempre se manifiesta a través de golpes físicos. Existen agresiones emocionales y psicológicas que dejan huellas profundas e imborrables si no son atendidas a tiempo.

La violencia doméstica continúa ocurriendo al interior de los hogares, pero también se presenta en entornos laborales, donde algunas mujeres son desvalorizadas y se les hace creer que no podrán salir adelante lejos de su pareja o fuera de determinado ambiente de trabajo.

Esta es una realidad que viven cientos de mujeres en la frontera de Reynosa, por lo que la Secretaría de Economía busca acercarse a este sector de la población con el objetivo de erradicar esta modalidad de violencia. La intención es hacerles ver que la mujer puede convertirse en la mejor proveedora del hogar.

Al respecto, María Luisa Tavares Saldaña, directora de Desarrollo Económico y del Empleo en Reynosa, destacó la importancia de que las mujeres reconozcan su propio valor y fortalezcan su independencia.

“Cuándo nosotros entendemos que a veces nosotros podemos ser mejores proveedores o mejores personas que podemos llevar el alimento a nuestra casa y quitar ese círculo de violencia que muchas veces lo llevamos hacia nuestros hijos, es muy importante, porque la salud mental, la paz personal no puede estar por debajo de la violencia que estás viviendo”, expresó.

Con la finalidad de que las mujeres recuperen la confianza y puedan comenzar a rehacer su vida, en la Secretaría de Desarrollo Económico cuentan con programas enfocados directamente en apoyarlas para que puedan ser dueñas de su propio negocio y romper con la violencia económica.

En este sentido, Tavares Saldaña explicó que existen diversos programas y apoyos institucionales para acompañar a las mujeres que buscan salir de una situación de violencia.

“Desarrollo Económico cuenta con gamas como la de canasta básica, digital, mujeres imparables; también cuenta con diferentes becas. A través del Instituto de la Mujer hay programas que te ayudan a poder salir de esa violencia; hay ayuda psicológica, hay ayuda laboral, de autoempleo, pero lo más importante es que sepas que siempre hay una instancia incluso si tú te sientes sola”, señaló.

En la Secretaría de Economía aclararon que el municipio no es una instancia judicial, pero sí funge como acompañamiento. Además, cuentan con un equipo de abogados, psicólogos y especialistas en el tema para que la mujer pueda lograr sus objetivos de manera independiente y salir adelante junto con su familia.

Finalmente, la funcionaria subrayó la relevancia de que las mujeres no enfrenten solas estos procesos y reciban apoyo integral.

“Para que tú no vayas sola, que tengas un acompañamiento; nosotros no somos una instancia judicial y eso sí debe de quedar en claro, pero sí somos ese acompañamiento, ese hermanamiento con ellas para poder sacarlas de esa situación de violencia en la que se encuentran. Y lo más importante es que ella encuentre su amor propio, que ellas valoren lo que es su vida, porque muchas veces estamos con la esperanza de que esa persona va a cambiar y nunca va a cambiar, porque ya es un patrón que siguen”, concluyó.

