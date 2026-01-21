Anahí y Poncho Herrera reaparecen juntos con guiño a 'Rebelde'

Alfonso Herrera aún es un "rebelde" en su interior.

Este miércoles, Anahí y Poncho aparecieron juntos en un vídeo, generando sorpresa e incredulidad entre los fans de la agrupación, al "revivir" el vínculo que ambos tuvieron durante la telenovela y en su etapa en la banda.

El video, compartido a través de las redes sociales de la propia Anahí y de Pincho, está acompañado de un breve y misterioso mensaje "M&M" y un emoji de infinito, lo que fue interpretado como un guiño al romance entre los personajes de Mía Colucci y Miguel Arango, en la telenovela de 2004.

Tras compartirse este video, las redes sociales estallaron con comentarios de incredulidad. “¿Será que nos fuimos al cielo y estamos todos soñando?” o “Viniendo aquí cada 5 segundos solo para confirmar si estoy soñando”, evidenciando la intensidad del fenómeno y la expectativa ante un posible proyecto en conjunto.

Este reencuentro cobra un significado más especial en los fans de RBD, pues Poncho fue el único de los seis integrantes originales de la banda que no estuvo en el "Soy Rebelde Tour" de 2023.

Esta publicación conjunta ha sido interpretada como muestra de su conexión fuera de los escenarios, reforzando el arraigo de Rebelde en la cultura pop.

Comentarios