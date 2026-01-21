Eiza González desmiente falsa nominación a los Razzies

Después de que se informara de una presunta nominación de Eiza González para los Golden Raspberry Awards (Razzies) 2026, los cuales premian a lo peor del cine, la actriz mexicana desmintió dicha información.

Esta presunta nominación de la actriz empezó a figurar en algunos medios nacionales, debido a que había sido, aparentemente, nominada a la "Peor actriz de reparto" por su actuación en "Fountain of youth" ("La fuente de la juventud").

Sin embargo, las actrices nominadas a dicha categoría son Anna Clumsky por "Bride Hard", Ema Horvath por "The stranger: chapter 2", Scarlet Rose Stallone por "Cunsligers", Kacey Rohl por "Start Treck: section 31" e Isis Valverde por "Alarum".

Después de que esta supuesta nominación se volviera viral en redes sociales y en diversos medios nacionales, este miércoles la Eiza desmintió este hecho en sus redes sociales, indicando que esta noticia era solo una muestra de sensacionalismo por parte de algunos medios, a quienes también acusó de no verificar la información, acción que solo desprestigia su función, la cual es informar de forma verosímil y ética.

"Es una verdadera vergüenza cómo algunos medios en nuestro país no pueden evitar ser amarillistas; a veces son capaces de escribir lo que sea para demeritar a sus propios compatriotas, y lo disfrutan, no hacen verificación de información y, a la primera oportunidad de poder difundir información denigrante, no caminan, corren", fue parte del mensaje de Eiza.

Dentro de su mensaje, la actriz también hizo énfasis en que la noticia falsa se publicó en varios medios nacionales, hecho el cual le causó "molestia" y "decepción", pues señaló que ninguno de los medios que publicó dicha noticia cubrió las dos nominaciones que han recibido otras cintas en las cuales participó, pero que sí compartieron información falsa y negativa relacionada con ella.

"Difundieron información errónea de una nominación que no existió, ni existe hacia mí, en la misma semana donde dos películas de las cuales me siento orgullosa se anunciaron en un festival increíblemente importante del cine; ni un solo medio latino lo cubrió, que me parece bien, no es obligación, pero, en cambio, cadenas importantes de televisión corrieron a promover una pseudonominación", destacó.

Por último, enfatizó que este es uno de los motivos por los cuales ha decidido no conceder entrevistas a la prensa mexicana, pues aseguró que, pese a esforzarse por representar al país en el extranjero, es consciente de que no recibe la misma admiración y respeto de parte de la prensa nacional.

"Luego se preguntan y se cuestionan por qué no les ceden entrevistas (...). Siempre me pronuncio de lo orgullosa que me siento de mi país y de dónde vengo, cada oportunidad que tengo, pero estos momentos son una decepción total. Recuerden estos momentos cuando quieren que vengamos a sus estudios, a darles exclusivas; solo por eso hago ese comunicado público, para recordarles que podemos ser mejores, que sus reportes se reflejan a nivel mundial, cómo se expresan de su propia gente resuena en otras partes, es una vergüenza de verdad, seamos mejores".

La polémica entrega de los Razzies será el próximo 14 de marzo.

